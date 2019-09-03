Официальная эмблема чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре была представлена в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира. Эмблема была презентована на доме №2 на улице Новый Арбат.

Логотип ЧМ-2022 по футболу представлен в Москве

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