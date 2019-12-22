Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

"Пожар локализован в 10.44 (8.44 мск) на площади 2 тысячи квадратных метров",- сказали агентству в ГУ МЧС по республике. Ранее спасатели сообщили, что горит производственное здание горит на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе.
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Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 декабря

Интерфакс00:30

На заводе химреактивов в Уфе произошел пожар

Уфа1.ру00:15

Опубликовано видео с места пожара на заводе в Уфе

РИА Новости01:01

Пожар на «Опытном заводе Нефтехим» в Уфе пока не локализован - видео

Башинформ00:37

В Башкирии загорелось здание завода «Нефтехим»

ТАССвчера в 23:12

В Уфе пламя на крупном заводе тушили 75 человек и пожарный поезд

КП - Уфа00:14

Видео: пожар бушует на заводе химреагентов в Уфе

РЕН ТВвчера в 22:53
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Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Общество

Зимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году

РИА Новости 00:00
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 20:12
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 12:41
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марта следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира

В финале клубного чемпионата мира по футболу английский «Ливерпуль» оказался сильнее бразильского «Фламенго».
RT на русском вчера в 15:10
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
Армия и оружие

Опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году

Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году.
Известия 01:06
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Общество

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Политика

Экс-депутат Рады обозвал Порошенко «тупым и ущербным существом»

Газета.Ru вчера в 21:09
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Армия и оружие

NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Газета.Ru вчера в 19:22
Политика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily 20 декабря в 08:07
Политика

Трамп заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем

США достигли прорыва в торговой сделке с Китаем.
РБК вчера в 19:46
Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину

«Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа, добавил Миллер.
Ведомости вчера в 05:31
Политика

В Хорватии пройдут выборы президента страны

Президентские выборы пройдут в воскресенье в Хорватии.
ТАСС вчера в 16:01
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 20 декабря в 12:01
Происшествия

Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве

Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Известия 00:47
Кино

Определены худшие фильмы 2019 года

Тройку списка замыкает «Темный Феникс» из киновселенной «Людей Икс» — критики отметили отсутствие ярких эмоций у режиссера фильма, что в итоге вылилось в довольно посредственный результат В десятке худших фильмов уходящего года также отказались фильмы «Домино», «Фанатик», «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Море соблазна» и «Бок о бок».
Lenta.ru вчера в 19:11
Музыка

Шнуров пошутил над обидевшим Гагарину участником шоу «Голос»

Музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу "Голос" Арсения Курчанина из-за неподобающего поведения по отношению к певице Полине Гагариной.
Народные новости вчера в 18:29
Шоу-бизнес

Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна

Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Рамблер вчера в 12:18
Футбол

«Монако» разгромил «Лилль» в матче Лиги 1

Футбольный клуб «Монако» нанес поражение в разгромным счетом команде «Лилль» в матче девятнадцатого тура французской Лиги 1.
REGNUM 00:03
Хоккей

Овечкин не уверен, что примет участие на Матче всех звезд НХЛ-2020

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от выбора на Матч всех звезд-2020. Он станет капитаном Столичного дивизиона.
Спорт-Экспресс вчера в 23:00
Политика

В Абакане проходят досрочные выборы мэра

Sibnovosti.ru вчера в 22:52
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