Происшествия
РИА НовостиВ Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе
"Пожар локализован в 10.44 (8.44 мск) на площади 2 тысячи квадратных метров",- сказали агентству в ГУ МЧС по республике. Ранее спасатели сообщили, что горит производственное здание горит на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе.
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Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
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Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
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Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
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МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Ранее стало известно о введении в марта следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира
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Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Армия и оружие
Опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году
Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
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Общество
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В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Политика
Экс-депутат Рады обозвал Порошенко «тупым и ущербным существом»
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Армия и оружие
NI: в США признали превосходство российской артиллерии
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Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Спорт
ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым
Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Космос
Космический корабль Starliner не долетел до МКС
Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Политика
Трамп заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем
США достигли прорыва в торговой сделке с Китаем.
Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину
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Политика
В Хорватии пройдут выборы президента страны
Президентские выборы пройдут в воскресенье в Хорватии.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Происшествия
Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве
Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Кино
Определены худшие фильмы 2019 года
Тройку списка замыкает «Темный Феникс» из киновселенной «Людей Икс» — критики отметили отсутствие ярких эмоций у режиссера фильма, что в итоге вылилось в довольно посредственный результат В десятке худших фильмов уходящего года также отказались фильмы «Домино», «Фанатик», «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Море соблазна» и «Бок о бок».
Музыка
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Музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу "Голос" Арсения Курчанина из-за неподобающего поведения по отношению к певице Полине Гагариной.
Шоу-бизнес
Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна
Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Футбол
«Монако» разгромил «Лилль» в матче Лиги 1
Футбольный клуб «Монако» нанес поражение в разгромным счетом команде «Лилль» в матче девятнадцатого тура французской Лиги 1.
Хоккей
Овечкин не уверен, что примет участие на Матче всех звезд НХЛ-2020
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от выбора на Матч всех звезд-2020. Он станет капитаном Столичного дивизиона.
Политика