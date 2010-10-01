Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Локо» погубили «стандарты» и травмы
"Локо" вышел с уже привычной схемой 4-1-4-1 (в этой схеме три победы в трех сложнейших матчах), где Мурило — страхующий опорник между линиями. Схема помогает «Локо» очень гибко подстраивать оборону в зависимости от фазы атаки соперника.
Читать в источнике
Оценить
Футбол
«Спартак» объявил имя нового исполнительного директора клуба
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил имя нового исполнительного директора.
RT на русском 11:12
Политика
США добились разрешения на торговую войну с ЕС
Всемирная торговая организация (ВТО) признала незаконными субсидии, которые ЕС предоставлял своему авиаконцерну Airbus, и разрешила США в качестве компенсации ввести пошлины на импорт европейских товаров в объеме 7,5 миллиарда долларов в год.
Lenta.ru 11:34
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Футбол
Шевченко согласился возглавить «Милан»
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко уже в ноябре может возглавить итальянский "Милан", легендой которого является, сообщает Tutto Mercato.
ProstoProSport 01:12
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Подписание "формулы Штайнмайера" означает, что все стороны, в частности Киев, признают, что народ Донбасса имеет право самостоятельно определять свою судьбу, заявили главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Газета.Ru 12:00
Политика
Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах
Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
Известия 08:57
Футбол
Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов
Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов.
Чемпионат вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Единоборства
Кокляев показал подготовку к бою против Емельяненко
Тяжелоатлет Михаил Кокляев продемонстрировал подготовку к поединку с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
Sportbox.RU 11:58
Политика
Зеленский отказался говорить с трибуны Рады о «формуле Штайнмайера»
На встрече с представителями фракций в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о капитуляции страны после подписания «формулы Штайнмайера» речь не идет, однако отказался объяснить свою позицию с парламентской трибуны.
Lenta.ru 07:46
Интернет
Windows для Android, iOS и Mac стала доступна в облаке Microsoft
Microsoft объявила о доступности по всему миру нового публичного облачного сервиса, ранее бывшего в ограниченном тестировании — Windows Virtual Desktop.
Вести.Хайтек вчера в 02:44
Гаджеты
Windows 10X: новая ОС Microsoft для устройств с двумя экранами
Ранее сообщалось о том, что компания Microsoft проведёт 2 октября в Нью-Йорке мероприятие, на котором будут представлены новые представители серии Surface, в том числе устройство с двумя экранами.
3DNews вчера в 12:52
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Происшествия
При нападении на училище в Финляндии погибла украинка
В результате нападения погиб один человек, ещё десять пострадали. Для нейтрализации нападавшего было применено огнестрельное оружие.
RT на русском 11:12
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru 12:18
Происшествия
Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР
Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева сорвала программу «Прямой эфир» Андрею Малахову
Российская актриса Наталья Бочкарева сильно подставила телеведущего Андрея Малахова и сорвала его программу «Прямой эфир», не явившись на съемки.
NewInform 11:19
Наука
Джейми Донелли: «VR дает возможность отправить учеников на Марс»
В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
РБК 30 сентября в 07:31
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Армия и оружие
Конгресс США одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin
Конгресс США одобрил поставку Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму 39 миллионов долларов, сообщило агентство Bloomberg.
Экономика сегодня вчера в 15:57
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51