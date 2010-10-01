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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Локо» погубили «стандарты» и травмы

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"Локо" вышел с уже привычной схемой 4-1-4-1 (в этой схеме три победы в трех сложнейших матчах), где Мурило — страхующий опорник между линиями. Схема помогает «Локо» очень гибко подстраивать оборону в зависимости от фазы атаки соперника.
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