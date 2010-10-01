Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Локо» погубили «стандарты» и травмы
"Локо" вышел с уже привычной схемой 4-1-4-1 (в этой схеме три победы в трех сложнейших матчах), где Мурило — страхующий опорник между линиями. Схема помогает «Локо» очень гибко подстраивать оборону в зависимости от фазы атаки соперника.
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Политика
Зеленский подтвердил согласие Киева с «формулой Штайнмайера»
В специальном обращении Владимир Зеленский отметил, что закон об особом статусе региона разработает парламент, пройдут публичные обсуждения.
Говорит Москва вчера в 12:18
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс вчера в 15:35
Происшествия
Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР
Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Экономика
«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК
Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 20:22
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Политика
Матвиенко: Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к ЕАЭС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приветствует решение Узбекистана присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и надеется, что процесс согласования не будет долгим.
Российская газета 03:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Футбол
Александр Егоров: «На Оздоеве нужно было назначить пенальти»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с падением Магомеда Оздоева на 1-й минуте субботнего матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:0). Хавбек гостей упал после столкновения с Гжегожем Крыховяком.
Спорт-Экспресс вчера в 07:10
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия
Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая
Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой второй раз
Знаменитая актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня вчера в 05:22
Гаджеты
Компания Samsung в Китае закрывает свой последний завод
Судя по информации, которая появилась во всемирной паутине Интернет, на территории Китая компания Samsung закрывает свой последний завод.
В городе R 02:00
Здоровье
Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами
Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева сорвала «Прямой эфир» Андрею Малахову
Пролить свет на происходящее мог "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.
Комсомольская правда вчера в 18:35
Происшествия
В редакцию дагестанской газеты «Черновик» пришли силовики
Вооруженные люди в масках пришли этим утром в редакцию дагестанской газеты «Черновик».
АиФ Дагестан 03:40
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китайская Народная Республика признана лидером среди иностранных эмитентов, в активы которых размещаются золотовалютные резервы Центрального Банка России, сообщается на сайте регулятора.
РИА Новости 04:05
Происшествия
В Белгороде полицейский выстрелил в подозреваемого
Вооружённый ножами подозреваемый пытался напасть на полицейского, которому пришлось выстрелить в ответ, проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
REGNUM 03:17
Происшествия
В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом
В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля.
Российская газета 02:31
Политика
Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин на выходе из церкви Сен-Сюльпис в Париже, где завершилась панихида по экс-президенту Франции Жаку Шираку, кратко пообщался с нынешним французским лидером Эммануэлем Макроном.
Взгляд.ру 30 сентября в 08:13
Культура
Малахов попросил прощения по-киргизски
Телеведущий Андрей Малахов в своей передаче "Прямой эфир" на канале "Россия" извинился перед народом Киргизии за свои недавние высказывания, попросив прощения на киргизском языке.
Экономика сегодня вчера в 23:37
Политика
Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о том, что чиновники аппарата правительства региона будут ежемесячно получать премии в размере двух должностных окладов за успешную работу.
РИА Новости 03:41
Общество
Более половины россиян не захотели отправлять детей на учебу за рубеж
Более половины (59%) не хотят, чтобы их дети и внуки получали высшее образование за границей, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в среду в "Интерфакс".
Интерфакс 04:19
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Происшествия
Саратовские полицейские вывезли на кладбище и забили до смерти пьяного пешехода
Вести.Ru 04:20
Армия и оружие
Трамп заявил о завершении полной модернизации ядерных сил США
Политическая Экспертиза вчера в 02:43
Космос
Американцы испытали водно-плазменный двигатель
Американская компания Momentus провела испытания компонентов своего космического аппарата Vigoride, среди которых и водно-плазменный двигатель.
Rusargument 30 сентября в 04:23
Общество
Wildberries начала сотрудничать с самозанятыми
Онлайн-ритейлер Wildberries начал сотрудничать с самозанятыми россиянами.
Ведомости 01:34
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Происшествия
Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми
В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.
Газета.Ru вчера в 13:36