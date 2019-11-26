Лига чемпионов
Комсомольская правдаЛокомотив - Байер 26 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Победитель получит шанс подняться повыше в турнирной таблице и повысить шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Байер 26 ноября 2019.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Локомотив - Байер 26 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Комсомольская правда25 ноября в 16:00
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Гаджеты
Смартфоны Samsung скоро переведут на Android 10
Смартфоны компании Samsung скоро переведут на стабильную версию ОС Android 10.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Политика
Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
Авто
Начались продажи нового кроссовера Kia KX3
Компания KIA объявила начало продаж кроссовера Kia KX3. Новинка уже доступна у официальных дилеров марки в четырех вариантах исполнения.
Происшествия
Ростуризм прокомментировал ДТП с российскими туристами в Доминикане
После ДТП в больницах Доминиканы остаются 27 россиян, в том числе два ребенка В Ростуризме прокомментировали ДТП с автобусом, в котором российские туристы ехали в аэропорт города Ла-Романа в Доминикане.
Происшествия
Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью
По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Энергетика
Транснефть выводит трубопроводную систему ВСТО на полную мощность
Единоборства
Фергюсон высказался по поводу боя с Нурмагомедовым
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Космос
«Союз МС-16» доставили на Байконур
Корабль "Союз МС-16" доставили на космодром Байконур, передает корреспондент The Moscow Post. Об этом информирует "Роскосмос".
Политика
Apple исправила отображение Крыма в приложении «Погода»
Американская компания Apple устранила ошибку в приложении «Погода», теперь Крым отображается в сервисе как территория России.
Политика
Госдеп США захотел ввести санкции против ЧВК Вагнера
По словам помощника госсекретаря, санкции в отношении ЧВК Вагнера помогут разрешить ситуацию.
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
Робот «Кунгас», предназначенный для Вооруженных сил РФ, успешно прошел государственные испытания.
Общество
В Роструде рассказали, как можно сделать 31 декабря выходным
Работодатель может сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, решив вопрос с оплатой, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Происшествия
В Приморье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки
В Приморье задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Уссури.
Транспорт
Собянин и Воробьев пообщались с пассажирами на МЦД
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду утром проехали по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и выяснили пожелания пассажиров относительно улучшения работы нового транспорта.
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Спорт
Россия вышла в четвертьфинал ЧМ по пляжному футболу на Бразилию
Сборная России обыграла Белоруссию в групповом турнире чемпионата мира по пляжному футболу.
Происшествия
В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший
Общество
На Урале учителя готовятся к забастовке
Педагоги обратились с открытым письмом к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.
Общество
Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства
Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
Общество
CNN: Американский конгресс эвакуировали из-за стаи птиц
Стая птиц могла оказаться в закрытом для полетов воздушном пространстве над столицей США и стать причиной эвакуации конгресса.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Футбол
Луиш Каштру: «В Лиге чемпионов всё по-прежнему в наших руках»
Главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру после матча с «Манчестер Сити» напомнил, что выход в плей-офф турнира зависит только от них самих.
Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.