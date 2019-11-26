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Комсомольская правдаКомсомольская правдаЛокомотив - Байер 26 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020

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Победитель получит шанс подняться повыше в турнирной таблице и повысить шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Байер 26 ноября 2019.
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Локомотив - Байер 26 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020

Комсомольская правда25 ноября в 16:00

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