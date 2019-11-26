Лига чемпионов
Газета.RuЛокомотив — Байер 0:2 (2-й тайм)
|11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
|43′
|46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
|54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
|65′
Владислав Игнатьев
|67′
Ведран Чорлука
|67′
|43%
|Владение мячом
|57%
|73%
|Процент точных передач
|81%
|2
|Удары в сторону ворот
|5
|3
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|3
|2
|Угловые
|4
|12
|Отборы
|8
|17
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
5
Хёведес
31
Рыбус
69
Куликов
7
Крыховяк
6
Баринов
11
Миранчук
59
Миранчук
19
Эдер
1
Градецки
3
Рецос
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
38
Бельараби
20
Арангис
10
Демирбай
19
Диаби
31
Фолланд
15
Баумгартлингер
Байер
Расстановка 4‑4‑2
Московский "Локомотив" и леверкузенский "Байер" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба железнодорожников в Twitter, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Бенедикт Хёведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбусь, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Рифат Жемалетдинов и Антонио Эдер.RT на русском12:03
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