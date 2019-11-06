Лига чемпионов

PrognozistPrognozistЛокомотив - Ювентус: прогноз на матч Лиги чемпионов (6 ноября)

Локомотив — Ювентус
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Фото:ru.wikipedia.org/wiki/Лига_чемпионов_УЕФА_2019/2020 Теоретически «Ювентус» даже ничья может устроить, но зачем оставлять шансы сопернику, если можно этого не делать.
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Что творится с «Локомотивом» и «Зенитом» перед Лигой чемпионов?

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Локомотив - Ювентус: прогноз на матч Лиги чемпионов (6 ноября)

Prognozistвчера в 13:32
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:29, Вашингтон
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Названа страна с самой быстрорастущей экономикой

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Пять человек погибли в ДТП под Курском

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Российский пенсионер не смог попасть на прием к кардиологу и умер

Lenta.ru 02:45
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МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Коммерсантъ 03:19
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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
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Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
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Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Известия 00:44
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
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Отец рядового Шамсутдинова назвал причину бойни

Lenta.ru 02:59
Технологии

Как монетизируют контент российские стримеры — статистика

61% российских стримеров получают деньги со своего контента, а их заработок от донатов в первом полугодии 2019-го увеличился на 62,8%. Статистику опубликовал «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Wanta, которое проводилось среди 112,3 тыс. человек.
CyberSport.ru 02:55
Футбол

«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче

Свободная Пресса вчера в 17:09
Политика

В США уверены, что Россия, КНР и Иран попробуют вмешаться в выборы

Россия, Китай и Иран попытаются вмешаться в процесс голосования на президентских выборах в США в 2020 году или повлиять на предпочтения избирателей, говорится в распространенном в среду совместном заявлении глав минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США.
РИА Новости вчера в 19:48
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
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«Терминатор» стал лидером американского проката

Газета.Ru 03 ноября в 15:54
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Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти

Москва не намерена взаимодействовать с Вашингтоном по вопросу сирийской нефти, это национальное достояние сирийского народа, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.
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Общество

На Урале суд отклонил иск уволенной за откровенные фото тренера

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Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Спорт

Зеппельт: 8 вопросов от WADA Россия оставила без ответов

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил о том, что Россия не ответила на восемь вопросов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ситуации с рассмотрением дела о несоответствиях в предоставленных данных Московской антидопинговой лаборатории.
Вести.Ru 01:44
Игры

Моддеры добавили в Dark Souls первую пользовательскую карту

Игромания.ру 03:11
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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Политика

Три вице-премьера правительства Крыма ушли в отставку

Три заместителя председателя Совета министров РК покинули свои посты. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Российская газета 02:35
Общество

Правительство составило список угроз безопасности Рунета

1 ноября вступил в силу закон об изоляции Рунета, который, как предполагалось, позволит перейти в режим централизованного управления российского сегмента интернета в случае «угроз целостности, устойчивости и безопасности».
Новая газета 03:02
Экономика

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК вчера в 10:19
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Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака.
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Транспорт

Аэроэкспрессы в «Шереметьево» начнут отправляться из Одинцово

Аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московских центральных диаметров (МЦД-1) будут отправляться из подмосковного Одинцово, а нынешний пункт отправления на Белорусском вокзале станет промежуточной остановкой, сообщила в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
Интерфакс 02:13
Политика

Американский экс-дипломат призвал признать Крым российским

США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.
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Общество

Госдума одобрила запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает с июля следующего года предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на отдельные виды устройств.
ТВ Центр вчера в 07:42
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