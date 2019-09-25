Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России

По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ. Главными потерями стали "Локомотив" и "Краснодар". До антирекорда 2009 года представители высшего дивизиона российского футбола не дотянули.
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Минус семь: как прошли матчи раунда 1/16 финала Кубка России

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