Футбол
Российская газета«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России
По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ. Главными потерями стали "Локомотив" и "Краснодар". До антирекорда 2009 года представители высшего дивизиона российского футбола не дотянули.
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Армия и оружие
На авиабазе Хмеймим появились защитные ангары для Су-34 и Су-35. Видео
REGNUM вчера в 15:09
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RT на русском 15:23
Политика
Захарова прокомментировала стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 11:24
Хоккей
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ТАСС вчера в 15:04
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Происшествия
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Политика
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О недостаточной помощи европейских стран Украине Трамп говорил и в преддверии 74-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая стартовала на этой неделе.
РБК 20:53
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Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости 16:19
Наука
Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции
Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science 23 сентября в 08:59
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
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Известия 18:24
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» перенесли на неопределенный срок
Российская газета вчера в 02:39
Политика
Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru вчера в 08:28
Политика
Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на Генеральной Ассамблее ООН с демонстрации пулеметного патрона.
Известия 09:58
Гаджеты
IPhone 12 будет похож на iPhone 4
В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
Вести.Хайтек 11:37
Политика
США введут санкции против Китая из-за иранской нефти
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона решила ввести санкционные меры против Китая из-за транспортировки иранской нефти.
Газета.Ru 21:06
Происшествия
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В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
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Происшествия
В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей
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Мать с шестимесячным ребенком погибли в ДТП с автобусом под Иркутском
Как отмечается, в результате инцидента погибли пассажирка машины, а также ее шестимесячный ребенок.
Газета.Ru 09:48
Политика
Минюст США планирует начать расследование против Facebook
Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Министерству юстиции открыть антимонопольное расследование в отношении Facebook, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 20:26
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Настя Каменских уехала отдыхать с Потапом
Певица опубликовала фото в бикини. Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом отправилась отдыхать.
Srnsk 12:27
Кино
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Шоу-бизнес
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Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.
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Шоу-бизнес
Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»
Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
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Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
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