Футбол
Российская газета«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России
По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ. Главными потерями стали "Локомотив" и "Краснодар". До антирекорда 2009 года представители высшего дивизиона российского футбола не дотянули.
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Кубок России по футболу: «Ростов» и «Чайка» попробуют пройти дальше
Блокнот Ростов-на-Донувчера в 14:01
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Общество
До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тыс. россиян
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 22:39
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Космос
Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях
Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.
Тарантас Ньюс 10:10
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Политика
Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
Известия 09:58
Экономика
Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы
Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.
Коммерсантъ 14:10
Космос
Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
Впервые с 2015 года на МКС оказалось девять человек вместо обычных шести.
РИА Новости 18:32
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Происшествия
В Барнауле 23 человека пострадали при жесткой посадке Boeing 767
Российская газета 13:46
Футбол
Российский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»
Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики».
Sport24.ru 13:18
Происшествия
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 23 сентября в 13:09
Игры
The Last of Us Part II выйдет 21 февраля
Матч ТВ 07:43
Технологии
В продаже появился робопес Boston Dynamics Spot
Американская компания Boston Dynamics готова начать продажи популярного в сети робопса Spot - ранее он назывался SpotMini.
Вечерний курьер 08:17
Политика
Макрон на Генассамблее ООН отметил прогресс в ситуации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в ситуации на Украине в последний месяц наблюдается прогресс.
REGNUM вчера в 16:58
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов города Кайрату на юго-западном побережье индонезийского острова Серам.
РБК 20:31
Политика
Брюссель ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине
«Поддержка, оказываемая Европейским союзом Украине в течение последних 5 лет, была беспрецедентной и последовательной», — говорится в заявлении пресс-секретаря главы Европейской дипломатии Федерики Могерини Майи Косьянчич.
РБК 20:53
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи авиабазы Хмеймим
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Вести ФМ вчера в 00:16
Авто
Suzuki выпустит маленький доступный кроссовер длиной 3,6 метра
Индийская компания Maruti Suzuki опубликовала тизер нового маленького кроссовера под названием S-Presso.
AutoNews вчера в 06:58
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года.
РБК 15:22
Культура
Названа причина срыва Соловьева в эфире телеканала «Россия-1»
Во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1" произошел очередной конфликт.
Piter.tv 01:42
Политика
Климкин: Украина останется в истории США причиной импичмента Трампа
«Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США», — заявил он.
Телеканал 360° 08:48
Здоровье
Названы продукты, помогающие очистить почки
Волгоградская правда вчера в 23:18
Политика
Посольство США отреагировало на невыдачу виз части делегации РФ
В посольстве США в Москве отреагировали на информацию о невыдаче виз некоторой части делегации РФ для участия в Генассамблее ООН.
Московский Комсомолец вчера в 07:29
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Кино
В Сети появился трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
NewInform вчера в 12:07