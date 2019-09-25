Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России

По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ. Главными потерями стали "Локомотив" и "Краснодар". До антирекорда 2009 года представители высшего дивизиона российского футбола не дотянули.
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Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики».
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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов города Кайрату на юго-западном побережье индонезийского острова Серам.
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Брюссель ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

«Поддержка, оказываемая Европейским союзом Украине в течение последних 5 лет, была беспрецедентной и последовательной», — говорится в заявлении пресс-секретаря главы Европейской дипломатии Федерики Могерини Майи Косьянчич.
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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
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Suzuki выпустит маленький доступный кроссовер длиной 3,6 метра

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года.
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Названа причина срыва Соловьева в эфире телеканала «Россия-1»

Во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1" произошел очередной конфликт.
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Новый образ республики. Определена лучшая концепция площади Ленина

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В посольстве США в Москве отреагировали на информацию о невыдаче виз некоторой части делегации РФ для участия в Генассамблее ООН.
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Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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