Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ru«Локомотив»: «Продолжаем борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов»

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
«Продолжаем борьбу за выход в плей-офф», — говорится в сообщении «Локо». «Локомотив» после четырех туров сохраняет шансы на выход из группы. Команда занимает третье место в квартете D, набрав 3 очка.
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