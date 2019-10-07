Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит» лидируют в РПЛ после 12-го тура

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После окончания всех матчей на вершите турнирной таблице вновь образовалась группа команд, набравших по 26 очков. Это «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит». Лидер после предыдущего тура, московский ЦСКА, проиграл ростовчанам (1:3) и опустился на пятое место.
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Все голы 12-го тура Российской Премьер-Лиги

Ридус07:49

«Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит» лидируют в РПЛ после 12-го тура

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