Футбол
ProstoProSport«Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит» лидируют в РПЛ после 12-го тура
После окончания всех матчей на вершите турнирной таблице вновь образовалась группа команд, набравших по 26 очков. Это «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит». Лидер после предыдущего тура, московский ЦСКА, проиграл ростовчанам (1:3) и опустился на пятое место.
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«Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит» лидируют в РПЛ после 12-го тура
ProstoProSportвчера в 14:11
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