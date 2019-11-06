Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Локомотив» назвал состав на матч с «Ювентусом»

Локомотив — Ювентус
1 – 1
2-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
«Локомотив» назвал состав на домашний матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса». С первых минут встречу начнет хавбек Алексей Миранчук.
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