«Локомотив» назвал состав на домашний матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса». С первых минут встречу начнет хавбек Алексей Миранчук.

«Локомотив» назвал состав на матч с «Ювентусом»

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