Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Локомотив» назвал состав на матч с «Ювентусом»
|3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
|12′
|39′
Леонардо Бонуччи
|31%
|Владение мячом
|69%
|74%
|Процент точных передач
|90%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|7
|6
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|5
|10
|Отборы
|5
|7
|Фолы
|3
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
7
Крыховяк
6
Баринов
23
Мариу
59
Миранчук
19
Эдер
1
Шченсны
13
Данило
19
Бонуччи
24
Ругани
12
Сандро
6
Хедира
5
Пьянич
8
Рэмзи
25
Рабьо
21
Игуаин
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
«Локомотив» назвал состав на домашний матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса». С первых минут встречу начнет хавбек Алексей Миранчук.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 14:02, Ашберн
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане
Десять человек получили травмы в результате столкновения пассажирской "Газели" и автомобиля Lada, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
ТАСС 12:34
Шоу-бизнес
У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.
Lenta.ru 12:27
Шоу-бизнес
Певица МакSим шокировала поклонников на концерте
Певица МакSим шокировала поклонников на концерте в Казани. Впрочем, мнения разделились, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Брянские новости вчера в 17:42
Футбол
Локомотив — Ювентус 1:1 (2-й тайм)
Аарон Рэмзи на всякий случай добил мяч в сетку Так Кришиану Роналду забил свой первый гол со штрафного в составе "Ювентуса".
Вести.Ru 13:08
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Экономика
Китай обсуждает участие в IPO Saudi Aramco
По словам источников, возможность участия в IPO обсуждает госфонд Silk Road Fund, созданный в 2014 году с первоначальным капиталом в размере $40 млрд.
Финмаркет 09:23
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове
Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
Брат Шамсутдинова опроверг информацию об угрозе изнасилования
Старший брат солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь человек во время караула, опроверг, что сослуживцы угрожали ему изнасилованием.
Pravda.Ru 09:51
Экономика
Чистая прибыль «Роснефти» по РСБУ за 9 месяцев упала в три раза
Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ за 9 месяцев 2019 года упала в три раза год-к-году - до 166,74 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Finam.Ru 12:25
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Футбол
«Ливерпуль» сыграет разными составами в Кубке лиги и на клубном ЧМ
"Ливерпуль" будет вынужден сыграть двумя разными составами в матче 1/4 финала Кубка английской лиги (EFL) с "Астон Виллой" и полуфинале клубного чемпионата мира.
Газета.Ru вчера в 21:30
Политика
Джонсон пошел против разведки и заблокировал доклад о России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заблокировал публикацию секретного доклада, касающегося России.
Lenta.ru 12:48
Спорт
В WADA подтвердили, что Россия ответила на все вопросы экспертов
Россия ответила на все вопросы по московской антидопинговой лаборатории, возникшие у экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Радио Sputnik 11:48
Футбол
Хонда подписал контракт с «Витессом»
«Витесс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой.
Чемпионат 09:10
Наука
Физики более точно измерили радиус протона
В 2010 году физики опробовали новый вариант метода атомной спектроскопии, заменив электроны на мюоны, которые вращаются намного ближе к протону и более чувствительны к радиусу заряда последнего.
РИА Новости 13:00
Политика
В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен
Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия вчера в 19:06
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на травлю в Интернете
Исполнительнице главной роли актрисе Кристине Асмус пришлось полностью оголиться в кадре.
МонаВиста вчера в 11:22
Политика
Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Ведерникова.
REGNUM 12:14
Политика
Украинская националистка рассказала, как Киев может «победить» Москву
Националистка отметила, что Порошенко якобы удалось "протянуть украинскую линию" на международном уровне, однако Зеленский уничтожает достигнутые "успехи".
РИА Новости 09:50