Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Счёт на девятой минуте открыл нападающий железнодорожников Эдер.

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Политика В Киеве митингуют против «формулы Штайнмайера» Около трех тысяч человек пришли на Майдан в Киеве на вече против «формулы Штайнмайера».

Политика Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.

Авто Рамный минивэн Mitsubishi Zinger на базе Pajero Sport обновился Компания Mitsubishi представила обновленную модификацию рамного минивэна Zinger. Мало кто знаком с этой весьма интересной моделью.

Футбол Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины "Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.

Фигурное катание Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате 15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.

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Гаджеты Pocophone F2 на SoC Snapdragon 855 Plus выйдет в ближайшие недели Вчера обычно очень хорошо информированный инсайдер написал в Twitter о том, что в ближайшие пару месяцев выйдет много новых моделей на платформах Qualcomm Snapdragon 855/855 Plus и Snapdragon 730/730G, а сегодня он дополнил сове сообщение списком перспективных моделей.

Армия и оружие Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.