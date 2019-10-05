РПЛ

News.ruNews.ruЛокомотив — Арсенал (Тула) 2:1

Локомотив — Арсенал (Тула)
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Эдер
10′
11′
Эванс Кангва
Федор Смолов
Алексей Миранчук
20′
Владислав Игнатьев
23′
45′+1′
Михаил Левашов
Алексей Миранчук
45′+1′
Бенедикт Хеведес
Станислав Магкеев
46′
46′
Евгений Луценко
Даниил Лесовой
Дмитрий Баринов
50′
61′
Виктор Альварес
64′
Георгий Костадинов
73′
Александр Ломовицкий
82′
Гия Григалава
85′
Александр Ломовицкий
Александру Тудорие
Александр Коломейцев
Брайан Идову
86′
Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Счёт на девятой минуте открыл нападающий железнодорожников Эдер.
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