РПЛ
News.ruЛокомотив — Арсенал (Тула) 2:1
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Эдер
|10′
|11′
Эванс Кангва
Федор Смолов
Алексей Миранчук
|20′
Владислав Игнатьев
|23′
|45′+1′
Михаил Левашов
Алексей Миранчук
|45′+1′
Бенедикт Хеведес
Станислав Магкеев
|46′
|46′
Евгений Луценко
Даниил Лесовой
Дмитрий Баринов
|50′
|61′
Виктор Альварес
|64′
Георгий Костадинов
|73′
Александр Ломовицкий
|82′
Гия Григалава
|85′
Александр Ломовицкий
Александру Тудорие
Александр Коломейцев
Брайан Идову
|86′
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
20
Игнатьев
37
Магкеев
14
Чорлука
31
Рыбус
3
Идову
6
Баринов
27
Серкейра
23
Мариу
19
Эдер
59
Миранчук
36
Левашов
4
Бауэр
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
11
Ткачев
70
Костадинов
23
Горбатенко
30
Тудорие
22
Лесовой
10
Кангва
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Счёт на девятой минуте открыл нападающий железнодорожников Эдер.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Локомотив» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч российской Премьер-лиги 6 октября 2019 года
LiveSport.ru04 октября в 19:00
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
Футбол
Манчестер Сити — Вулверхэмптон 0:2
"Манчестер Сити" проиграл "Вулверхэмптону" в матче восьмого тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 10:54
Политика
В Киеве митингуют против «формулы Штайнмайера»
Около трех тысяч человек пришли на Майдан в Киеве на вече против «формулы Штайнмайера».
BFM.ru 07:15
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Авто
Рамный минивэн Mitsubishi Zinger на базе Pajero Sport обновился
Компания Mitsubishi представила обновленную модификацию рамного минивэна Zinger. Мало кто знаком с этой весьма интересной моделью.
Новые автомобили 00:20
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Футбол
Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины
"Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.
РИА Новости 12:27
Фигурное катание
Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате
15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
62инфо вчера в 04:51
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Авто
Стало известно, какие автомобили популярны среди пенсионеров в России
Специалисты определили, какие автомобили в России наиболее популярны среди пенсионеров и людей предпенсионного возраста.
UfacityNews.ru 11:09
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru 06:22
Наука
Разные виды микробов кишечника образуют слаженные «команды»
Ученые хотели понять, связано ли изобилие отдельных веществ с присутствием конкретного вида микроорганизмов или же с функциями, выполняемыми «командой» из нескольких различных видов микробов.
Naked Science 03 октября в 13:29
Футбол
Гончаренко заявил, что ЦСКА был плохо готов к матчу с «Ростовом» в эмоциональном плане
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:29
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс 04 октября в 15:17
Хоккей
Хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян умер после года борьбы с раком
ВашГород.ру 00:03
Технологии
«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных миллионов клиентов «Билайна»
В открытом доступе в интернете появилась база данных клиентов «Билайна», сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости 12:22
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
REGNUM 08:56
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Культура
Макеевский шахтер Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
Вечерний курьер 02:17
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Шоу-бизнес
Несколько зрителей возмутились организацией концерта Чумакова в Нур-Султане
Десять зрителей концерта российского исполнителя Алексея Чумакова в Нур-Султане сдали билеты, возмущаясь организаторами мероприятия.
REGNUM вчера в 01:21
Гаджеты
Pocophone F2 на SoC Snapdragon 855 Plus выйдет в ближайшие недели
Вчера обычно очень хорошо информированный инсайдер написал в Twitter о том, что в ближайшие пару месяцев выйдет много новых моделей на платформах Qualcomm Snapdragon 855/855 Plus и Snapdragon 730/730G, а сегодня он дополнил сове сообщение списком перспективных моделей.
iXBT.com 09:32
Армия и оружие
Журналисты из России попали под обстрел в ДНР
Газета.Ru 11:23
Армия и оружие
Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч
Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.
Rusvesna.su 00:30
Политика
МИД КНДР заявил о провале переговоров с США
Переговоры Северной Кореи и США, проходившие в Стокгольме, окончились провалом, северокорейская делегация покинула встречу, не дожидаясь ее официального окончания, сообщило Yonhap News Agency.
Коммерсантъ вчера в 14:47