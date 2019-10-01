Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Локомотив» — «Арсенал»: арбитр ошибочно отменил гол Ломовицкого

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В матче 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» главный арбитр встречи Сергей Лапочкин ошибочно отменил гол полузащитника гостей Александра Ломовицкого. Игрок «Арсенала» обокрал вратаря Гильерме, когда тот вводил мяч в игру, однако Лапочкин зафиксировал нарушение правил.
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