Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомЛокомотив — Атлетико 0:2

Локомотив — Атлетико
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Локомотив»
29′
Томас Парти
Рифат Жемалетдинов
Брайан Идову
33′
48′
Жоау Феликс
58′
Томас Парти
Владислав Игнатьев
62′
77′
Диего Коста
Тома Лемар
Владислав Игнатьев
Эдер
80′
82′
Фелипе
Федор Смолов
Александр Коломейцев
83′
84′
Жоау Феликс
Марио Эрмосо
Жоау Мариу
85′
87′
Коке
Анхель Корреа
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» на своём поле проиграл мадридскому «Атлетико». Встреча, проходившая на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась победой «Атлетико» со счётом 2:0. Голы в матче на счету Жоау Фелиша и Томаса Парти.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Проиграть не стыдно. «Локомотив» уступил «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

ТАСС20:31

«Локо» достойно проиграл, а немец в Англии озверел. Главное из вечера ЛЧ

Bookmaker-ratings.ru17:49

«Не хватило энергии, которую оставили с «Зенитом». Игроки «Локо» объяснили поражение от «Атлетико»

Спорт-Экспресс19:02

«Локомотив» дома проиграл «Атлетико»

Советский спорт16:53

Фелиш: «„Локомотив“ — сложный соперник. В команде много хороших игроков»

Sport24.ru18:10

Лига чемпионов, «Локомотив» - «Атлетико»: 0:2 (58-я минута)

Bobsoccer16:23

Фелиш: «Локо» — сложный соперник, агрессивный на поле, быстрый на контратаках

Чемпионат18:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 22:40, Вашингтон
Культура

Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»

RT на русском 03:24
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Шоу-бизнес

В Петербурге проверят сообщения о нарушении Боярским правил парковки

ГИБДД Петербурга проводит проверку по факту публикации в СМИ видеоролика, на котором видно, как автомобиль разворачивается и паркуется на встречной полосе для общественного транспорта, а из него выходит человек в берете, похожий на народного артиста Михаила Боярского, сообщил источник в ГИБДД региона.
РИА Новости 14:44
Армия и оружие

Япония выразила протест КНДР после запуска ракет

Интерфакс 21:36
Экономика

Билеты в купе и СВ в России существенно не подорожают в 2020 году

Проезд в вагонах купе, СВ и люкс в российских поездах существенно не подорожает в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дочернее предприятие РЖД «Федеральная пассажирская компания» (ФПК).
Известия 21:02
Происшествия

СК перенаправил обращение Фонда памяти группы Дятлова в Генпрокуратуру

РИА Новости вчера в 09:13
Политика

Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента

В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС 19:58
Хоккей

ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ

ЦСКА в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разгромил «Спартак» со счетом 9:3.
Известия 16:52
Общество

В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

МИР 24 вчера в 06:50
Политика

Украина подписала «формулу Штайнмайера»

1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru 13:44
Кино

Казанцам покажут лучшие фильмы узбекских режиссеров

С 3 по 5 октября в Казани пройдут Дни кино Узбекистана. Лучшие фильмы узбекских режиссеров будут показаны в кинотеатре «Мир».
Мэрия г. Казани 08:45
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Авто

Компания Hyundai назвала цены на автомобили по подписке

Южнокорейская компания Hyundai объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России.
Автоновости дня 08:10
Технологии

Пользователи пожаловались на сбой в работе Facebook

Пользователи соцсети Facebook в России и странах Европы столкнулись со сбоями в работе сайта в ночь на 1 октября, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.
Life.ru 00:30
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Футбол

Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Life.ru вчера в 06:12
Политика

Китай отметил 70-летие Коммунистической партии военным парадом

«Никакая сила не может поколебать статус Китая или помешать китайскому народу и нации идти вперед», - заявил Си на том самом месте, где 1 октября 1949 году Мао Цзэдун провозгласил основание Китайской Народной Республики.
ГЛАС.RU 02:21
Происшествия

В Екатеринбурге пассажирка подралась с кондуктором в автобусе

В Екатеринбурге в автобусе №19 минувшим вечером развернулась драка между кондуктором-мужчиной и пассажиркой.
Вестник 21:15
Экономика

Опубликован рейтинг лучших российских менеджеров 2019 года

Лучшие менеджеры в перечне представлены в номинациях «Высший руководитель», «Финансовый директор», «ИТ-директор», «Коммерческий директор».
News.ru 09:04
Культура

Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале

Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Авто

Россияне начали чаще покупать подержанные автомобили в трейд-ин

Рынок новых автомобилей в России продолжает падение. Тем временем продажи подержанных машин набирают обороты.
Новые автомобили вчера в 22:52
Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Общество

Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Авто

Составлен топ-3 бюджетных иномарок для начинающих водителей

«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка назвали топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня 29 сентября в 01:00
Технологии

Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции

В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
Vologda-poisk.ru вчера в 07:11
Единоборства

Ли изменил мнение о Хабибе после его боя с Порье

Спорт-Экспресс 05:54
Авто

Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения для России

Начался прием в российских дилерских центрах на пятое поколение кроссовера Toyota RAV4, выпуск которого начался на Петербургском заводе.
32CARS.ru 02:50
Экономика

Венесуэла провела выплату по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Политика

Пушков высмеял создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял появление группы "Балтик плюс", созданной в ПАСЕ с целью противодействия России.
Экономика сегодня 20:18
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное