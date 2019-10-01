Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомЛокомотив — Атлетико 0:2

Локомотив — Атлетико
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Локомотив»
29′
Томас Парти
Рифат Жемалетдинов
Брайан Идову
33′
48′
Жоау Феликс
58′
Томас Парти
Владислав Игнатьев
62′
77′
Диего Коста
Тома Лемар
Владислав Игнатьев
Эдер
80′
82′
Фелипе
Федор Смолов
Александр Коломейцев
83′
84′
Жоау Феликс
Марио Эрмосо
Жоау Мариу
85′
87′
Коке
Анхель Корреа
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» на своём поле проиграл мадридскому «Атлетико». Встреча, проходившая на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась победой «Атлетико» со счётом 2:0. Голы в матче на счету Жоау Фелиша и Томаса Парти.
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