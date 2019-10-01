Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» на своём поле проиграл мадридскому «Атлетико». Встреча, проходившая на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась победой «Атлетико» со счётом 2:0. Голы в матче на счету Жоау Фелиша и Томаса Парти.

Политика В сенате США будет рассмотрен вопрос об импичменте Трампа Члены сената США будут вынуждены заняться рассмотрением дела, в котором речь идет об импичменте главе Штатов Дональду Трампу.

Наука Определена сила укуса тираннозавра Ученые заявили, что у тираннозавра рекса был самый мощный укус из всех наземных животных планеты, как вымерших, так и ныне живущих.

Политика США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн.

Футбол Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я» Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.

Космос Последний запуск базовой версии ракеты «Рокот» намечен на 29 ноября Ожидается, что в рамках последнего пуска ракета «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» выведет на орбиту космические аппараты связи «Гонец» № 24, № 25 и № 26.

Здоровье Россиянам перестало нравиться качество медпомощи Удовлетворенность жителей России качеством оказания медицинских услуг в 2018 году понизилась.

Недвижимость Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года.

Политика В Минске Украина и республики Донбасса подписали «формулу Штайнмайера» Подписи в документе поставили представители Украины, России, ОБСЕ, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.

Шоу-бизнес СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».

Происшествия В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Авто Электрокар Nissan IMk компания Nissan представит на автосалоне в Токио Компания Nissan сообщила о показе нового электрокара Nissan IMk. Он будет представлен на международном автосалоне в Токио.

Общество Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.

Гаджеты В России начался дефицит новых iPhone Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объёмом памяти 512 гигабайт — стоит 131 990 рублей.

Шоу-бизнес Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин 25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.

Здоровье Россиянка родила ребенка с опасным заболеванием от донора Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила ребенка с редким генетическим заболеванием, воспользовавшись услугами банка спермы.

Политика Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.

Экономика Минфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.

Технологии Срок действия антипиратского меморандума истек Срок действия подписанного в ноябре 2018 года антипиратского меморандума истек в понедельник, 30 сентября, подтвердили опрошенные РБК топ-менеджеры компаний, подписавших документ.

Происшествия Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Политика В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия На Тайване обрушился пролет моста Обрушение пролета моста над проливом произошло в провинции Тайваня Илань 1 октября.

Шоу-бизнес Ирина Шейк устроила домашнюю вечеринку с шампанским и чебуреками Недавно Ирина Шейк опубликовала совместный с Анной Вьялицыной кадр, на котором модели позируют с бокалами шампанского в руках и сидя на диване.