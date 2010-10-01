Лига чемпионов

Вести.RuВести.Ru«Локомотив» проиграл «Байеру» в Лиге чемпионов

Локомотив — Байер
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
43′
46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
65′
Владислав Игнатьев
67′
Ведран Чорлука
67′
77′
Венделл
77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Эдер
Федор Смолов
77′
Дмитрий Баринов
82′
90′
Керем Демирбай
Ларс Бендер
Московский "Локомотив" принимал леверкузенский "Байер" в пятом туре Лиги чемпионов. Гости победили 2:0 и закрепились на третьем месте в группе D. "Локомотив" же лишился шансов на выход даже в Лигу Европы. "Локомотив", выигравший у "Байера" в гостях, активно начал и домашнюю встречу.
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