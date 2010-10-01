Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) на домашнем стадионе уступил «Байеру» (Леверкузен) в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:2. На 11-й минуте счёт открыл полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов, оформив автогол.

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Фигурное катание Туктамышева показала четверной прыжок Российския фигуристка Елизавета Туктамышева показала, как прыгает четверной прыжок. «Все ты можешь» – подписала публикацию Елизавета.

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