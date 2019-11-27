Лига чемпионов

News.ruNews.ruЛокомотив — Байер 0:2

Локомотив — Байер
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
43′
46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
65′
Владислав Игнатьев
67′
Ведран Чорлука
67′
77′
Венделл
77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Эдер
Федор Смолов
77′
Дмитрий Баринов
82′
90′
Керем Демирбай
Ларс Бендер
Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) на домашнем стадионе уступил «Байеру» (Леверкузен) в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:2. На 11-й минуте счёт открыл полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов, оформив автогол.
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