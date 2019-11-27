Лига чемпионов
News.ruЛокомотив — Байер 0:2
|11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
|43′
|46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
|54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
|65′
Владислав Игнатьев
|67′
Ведран Чорлука
|67′
|77′
Венделл
|77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Эдер
Федор Смолов
|77′
Дмитрий Баринов
|82′
|90′
Керем Демирбай
Ларс Бендер
|46%
|Владение мячом
|54%
|75%
|Процент точных передач
|80%
|2
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|5
|13
|Отборы
|10
|20
|Фолы
|18
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
5
Хёведес
31
Рыбус
69
Куликов
7
Крыховяк
6
Баринов
11
Миранчук
59
Миранчук
9
Смолов
1
Градецки
3
Рецос
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
13
Аларио
20
Арангис
8
Бендер
19
Диаби
31
Фолланд
15
Баумгартлингер
Байер
Расстановка 4‑4‑2
Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) на домашнем стадионе уступил «Байеру» (Леверкузен) в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:2. На 11-й минуте счёт открыл полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов, оформив автогол.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Локомотив» – первый клуб Лиги чемпионов, лишившийся шансов на еврокубки весной
Sports.ruвчера в 17:46
Дибала забил супер гол, а «Шахтер» выстоял в Манчестере. Главное из вторничных матчей ЛЧ
Sport24.ruвчера в 17:37
Выхода нет. «Локомотив» уступил «Байеру» в матче ЛЧ и не сыграет весной в еврокубках
ТАСС Спортвчера в 20:10
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Транспорт
Путин открыл скоростную трассу М-11
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
Культура
Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу
Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
Общество
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
Общество
Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело участника июльских протестов в Москве
Тверской районный суд Москвы вернул в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе насилия в отношении представителя власти на акции 27 июля в столице.
Общество
Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком
Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Происшествия
СК возбудил дело после взрыва у жилого дома в Туле
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял попой в туалете самолёта
Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов застрял в туалете самолёта Boeing 737-800, летевшего из Казани в Москву.
Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
Спорт
Новый президент WADA подтвердил сохранение за Россией матчей Евро-2020
Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что Россия может столкнуться с жесткими санкциями из-за нарушения антидопинговых правил.
Политика
Лавров о «нормандском саммите»: Киеву нужны прямые переговоры с Донбассом
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября президент Украины позвонил главе Российского государства Владимиру Путину, чтобы обсудить с ним предстоящую встречу в «нормандском формате».
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Здоровье
Трансплантолога Каабака вернут в НМИЦ здоровья детей
Как сообщает пресс-служба Минздрава, Каабак и Бабенко войдут в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ.
Общество
Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн
Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Происшествия
39 российских туристов пострадали в ДТП в Доминикане
Автобус, в котором находились почти 40 российских туристов, попал в ДТП в Доминиканской Республике, пишет посольство России в Республике Венесуэла в своем Твиттере.
Происшествия
В кабинете гинеколога в Одесском онкодиспансере установили камеру и продавали видео на порносайты
В ходе досудебного следствия выяснилось, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая фиксировала на камеру проведение женщинам процедуры УЗИ.
Энергетика
В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике
Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
Футбол
КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за оскорбительные выкрики фанатов в адрес Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года
Прежде всего, не стоит забывать об уплате налогов. Последний срок для отчислений за 2018 год – 2 декабря.