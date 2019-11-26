Московский "Локомотив" и леверкузенский "Байер" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Происшествия В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.

Общество Греф признался в страхе перед селфи Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что если раньше боялся вопроса о курсе доллара, то сейчас испытывает страх перед селфи.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Происшествия В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).

Политика Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.

Авто Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.

Хоккей КХЛ. Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» В Москве столичное "Динамо" с результатом 4:1 обыграло ярославский "Локомотив". Максим Афиногенов вывел динамовцев вперед на 9 минуте.

Экономика Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.

Общество Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом» Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.

Спорт МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.

Кино Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Киберспорт Роман Дворянкин покинет Virtus.pro Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro в январе 2020 года.