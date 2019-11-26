Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuЛокомотив — Байер 0:2 (2-й тайм)

Локомотив — Байер
0 – 2
2-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
43′
46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
65′
Владислав Игнатьев
67′
Ведран Чорлука
67′
77′
Венделл
77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Московский "Локомотив" и леверкузенский "Байер" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба железнодорожников в Twitter
, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Бенедикт Хёведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбусь, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Рифат Жемалетдинов и Антонио Эдер.
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