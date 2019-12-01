РПЛ
Вести.RuЛокомотив — Динамо 1:2 (2-й тайм)
|23′
Максимилиан Филипп
Алексей Миранчук
|38′
Бенедикт Хеведес
|47′
|49′
Максимилиан Филипп
Даниил Куликов
Роман Тугарев
|57′
|62′
Мигел Филипе Кардозу
Клинтон Н`Жи
Локомотив
Расстановка 4‑2‑1‑3
77
Коченков
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
27
Серкейра
7
Крыховяк
18
Коломейцев
59
Миранчук
9
Смолов
67
Тугарев
1
Шунин
17
Паршивлюк
4
Рыков
18
Ордец
2
Морозов
9
Н`Жи
15
Нойштедтер
5
Филипп
2 ×
6
Юсупов
34
Рауш
10
Игбоун
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичный "Локомотив" сыграет с московским "Динамо". Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящую игру.
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