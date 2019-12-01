РПЛ

Вести.RuВести.RuЛокомотив — Динамо 1:2 (2-й тайм)

Локомотив — Динамо
1 – 2
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
23′
Максимилиан Филипп
Алексей Миранчук
38′
Бенедикт Хеведес
47′
49′
Максимилиан Филипп
Даниил Куликов
Роман Тугарев
57′
62′
Мигел Филипе Кардозу
Клинтон Н`Жи
Александр Коломейцев
Эдер
65′
73′
Сильвестр Игбоун
Тони Шуньич
Гжегож Крыховяк
75′
В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичный "Локомотив" сыграет с московским "Динамо". Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящую игру.
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