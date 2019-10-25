Хоккей

ЧемпионатЧемпионатЛокомотив — СКА 4:3 (Овертайм)

Локомотив
СКА
4 – 3
Овертайм
Хоккей, КХЛ
4'
Александр Барабанов
Якуб Накладал
9'
11'
Александр Барабанов
Роман Савченко
32'
Артем Ильенко
47'
54'
Артем Зуб
Павел Кудрявцев
62'
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Ярославский «Локомотив» на домашней площадке оказался сильнее петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 ОТ. СКА проиграл пятый матч подряд.
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