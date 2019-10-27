РПЛ

Спорт БИЗНЕС OnlineСпорт БИЗНЕС Online«Локомотив» — «Спартак». Тедеско получил жёлтую карточку

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в сегодняшнем матче 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом» получил желтую карточку. Произошло это в первом тайме на «РЖД Арене».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Доменико Тедеско: «„Спартак“ победил в дерби благодаря эмоциям и рассудку»

Матч ТВ12:10

«Спартак» наконец преобразился. Но подождите восторгаться Тедеско — хотя бы до встречи с Карпиным

Sport24.ru16:45

Тедеско объяснил, почему ему не понравилась игра «Спартака» в первом тайме матча с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс12:08

Тедеско получил 1-ю желтую в РПЛ в игре против «Локомотива»

Sports.ru10:14

«Локомотив» — «Спартак»: Тедеско получил жёлтую карточку

Чемпионат10:12

Доменико Тедеско: «„Спартак“ победил в дерби благодаря эмоциям и рассудку»

Sportbox.RU12:10

Тедеско получил предупреждение за споры с арбитром

Советский спорт10:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Технологии

В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке

В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Astera вчера в 17:15
Политика

Посол России призвал к осторожности россиян в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов настоятельно рекомендовал направляющимся в США россиянам проявлять бдительность, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:57
Фигурное катание

Фигуристка Трусова выиграла Гран-при Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Грaн-при Skate Canada.
Национальная служба новостей 04:42
Политика

Президент Ирака обеспокоился надёжностью США как союзника

Президент Ирака Бархам Салех считает, что надёжность США для государств региона в качестве союзника стоит под серьёзной угрозой.
Московский Комсомолец 21:54
Кино

Новый «Zомбилэнд» могут снять в России

В российском прокате оказался получивший невероятный резонанс боевик «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».
OvideO.ru вчера в 16:29
Политика

На президентских выборах в Аргентине лидирует оппозиционер Фернандес

RT на русском 20:59
Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Армия и оружие

Местоположение аль-Багдади раскрыла одна из его жен

Местонахождение лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади во время допроса раскрыли одна из его жен и курьер, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Газета.Ru 16:34
Транспорт

Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург

Известия 18:54
Общество

СМИ: у «Останкино» возникли серьезные финансовые трудности

Шубин указывает на то, что долги «Первого канала» лишают «Останкино» почти трети доходов.
Московский Комсомолец 18:54
Политика

Сенцов заявил о стыде за Зеленского после видео «я не лох»

Московский Комсомолец 06:59
Армия и оружие

Горбачев скептически отнесся к намерениям Трампа заключить новый ДРСМД

Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал не заблуждаться по поводу заявлений американского лидера Дональда Трампа о намерении заключить новый, "хороший" ракетный договор взамен уничтоженного договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: это обещание никого не должно вводить в заблуждение.
РИА Новости 20:16
Общество

Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
РБК 20:49
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

REGNUM 14:36
Общество

Названы регионы России с самой низкой безработицей

Росстат назвал российские регионы с самым низким и самым высоким уровнем безработицы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:55
Политика

США отказали России в передаче летчика Ярошенко

Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Газета.Ru 19:24
Футбол

Дубли Икарди и Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Марсель»

ProstoProSport 17:56
Технологии

Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта

Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.
OAnews 08:04
Происшествия

В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного самолета

ТАСС 11:05
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт 17:16
Технологии

Tesla представила новое поколение солнечных панелей для крыш домов

27.10.19 Компания Tesla выпустила третье поколение солнечных панелей, которые устанавливаются на крыши домов.
Портал Поиск 09:50
Наука

Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров

Другие млекопитающие после смерти всех крупных динозавров и ряда других представителей мезозойской фауны начали активно колонизировать Землю.
Дилетант вчера в 09:51
Кино

Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены

Народные новости вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Происшествия

ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК 07:23
Культура

Телеигра «Слабое звено» вернется в эфир

Телевикторина «Слабое звено» вернется в российский эфир.
Lenta.ru 25 октября в 13:25
Футбол

Карпин сообщил о беременности жены

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.
Российская газета 08:59
Политика

Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади

Белый дом опубликовал фотографию американского президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Взгляд.ру 13:11
Кино

В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского

RuNews24.ru 25 октября в 14:02
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное