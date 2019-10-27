РПЛ

Lenta.ruLenta.ruЛокомотив — Спартак 0:3

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 27 октября
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
Голами отметились нападающие Эсекиэль Понсе (57-й минута) и Йордан Ларссон (79-я, 81-я). Красно-белые провели второй матч под руководством тренера Доменико Тедеско. В прошлом туре клуб сыграл вничью с казанским «Рубином» (0:0). До этого «Спартак» потерпел в РПЛ пять поражений подряд.
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