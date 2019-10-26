РПЛ
Евро-футбол.ру«Спартак» показал подготовку к матчу с «Локомотивом»
«Спартак» опубликовал видеозапись с тренировки перед центральным матчем 14-го тура российской Премьер-лиги против «Локомотива». Видео появилось на официальном канале команды на YouTube. Этот матч станет для «Спартака» вторым после назначения главным тренером Доменико Тедеско.
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В отличие от «Локомотива», у «Спартака» игра пока не поставлена. Прогноз на матч
Bobsoccerвчера в 08:40
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