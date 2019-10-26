«Спартак» опубликовал видеозапись с тренировки перед центральным матчем 14-го тура российской Премьер-лиги против «Локомотива». Видео появилось на официальном канале команды на YouTube. Этот матч станет для «Спартака» вторым после назначения главным тренером Доменико Тедеско.

«Спартак» показал подготовку к матчу с «Локомотивом»

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