РПЛ

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Спартак» показал подготовку к матчу с «Локомотивом»

Локомотив — Спартак
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
«Спартак» опубликовал видеозапись с тренировки перед центральным матчем 14-го тура российской Премьер-лиги против «Локомотива». Видео появилось на официальном канале команды на YouTube. Этот матч станет для «Спартака» вторым после назначения главным тренером Доменико Тедеско.
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