Лига чемпионов
Вести.RuЛокомотив — Ювентус 1:1 (2-й тайм)
|3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
|12′
|39′
Леонардо Бонуччи
|31%
|Владение мячом
|69%
|74%
|Процент точных передач
|90%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|7
|6
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|5
|10
|Отборы
|5
|7
|Фолы
|3
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
7
Крыховяк
6
Баринов
23
Мариу
59
Миранчук
19
Эдер
1
Шченсны
13
Данило
19
Бонуччи
24
Ругани
12
Сандро
6
Хедира
5
Пьянич
8
Рэмзи
25
Рабьо
21
Игуаин
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
В Москве начался матч четвертого тура Лиги чемпионов между "Локомотивм" и итальянским "Ювентусом". Гости вышли вперед на 3 минуте после гола Криштиану Роналду. Москвичи отыгрались на 12 минуте с помощью точного удара Алексея Миранчука.
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