Лига чемпионов

Вести.RuВести.RuЛокомотив — Ювентус 1:1 (2-й тайм)

Локомотив — Ювентус
1 – 1
2-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
В Москве начался матч четвертого тура Лиги чемпионов между "Локомотивм" и итальянским "Ювентусом". Гости вышли вперед на 3 минуте после гола Криштиану Роналду. Москвичи отыгрались на 12 минуте с помощью точного удара Алексея Миранчука.
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