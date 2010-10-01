Футбол

Sports.ruSports.ruЛокомотив — Зенит 1:0

Локомотив — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 28 сентября
Стадион «Локомотив»
Гжегож Крыховяк
20′
Гжегож Крыховяк
48′
60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
83′
Далер Кузяев
85′
Вильмар Барриос
90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
90′+2′
«Локомотив» принимает «Зенит» (1:0, второй тайм) в 11-м туре РПЛ. На 48-й минуте счет открыл хавбек Гжегож Крыховяк. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после гола польского полузащитника показал жест, который судьи показывают перед использованием VAR.
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