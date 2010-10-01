«Локомотив» принимает «Зенит» (1:0, второй тайм) в 11-м туре РПЛ. На 48-й минуте счет открыл хавбек Гжегож Крыховяк. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после гола польского полузащитника показал жест, который судьи показывают перед использованием VAR.

Спорт день за днем

Политика Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.

Общество Беглов ушел в отпуск спустя полторы недели после инаугурации Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел в отпуск на две недели – с 30 сентября до 13 октября, сообщает пресс-служба администрации города.

Шоу-бизнес Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк Популярная актриса Нелли Уварова, известная российскому зрителю по сериалу "Не родись красивой", побрила голову налысо в поддержку больной 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк.

Авто В Уфе автомобили должников пустят с молотка 28 октября с молотка пустят более 20 автомобилей должников.

Политика Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.

Общество Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Политика Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по протестам в Москве Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро Ассамблеи рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве.

Происшествия В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на близкие к следствию источники.

Спорт Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.

Политика В ДНР и ЛНР призвали Киев согласовать формулу Штайнмайера Главы МИД самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего рассчитывают на то, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса на встрече контактной группы 1 октября в Минске.

Культура Собчак ответила на слухи о разногласиях с Первым каналом Ранее собеседник РБК, имеющий отношение к передаче «Пусть говорят», сообщил, что у Собчак и Первого канала возникли разногласия, связанные с финансовыми условиями.

Религия Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.

Экономика Правительство Украины хочет привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций Правительство Украины планирует за пять лет привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций для роста украинской экономики на 40%, заявил в понедельник на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.

Политика МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы.

Армия и оружие Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона» Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.

Футбол «Атлетико» прибыл в Москву на матч с «Локомотивом» Футболисты мадридского "Атлетико" прибыли в Москву на матч второго тура группового отбора Лиги чемпионов.

Общество Кадастровая палата разъяснила закон о запрете хостелов в жилых домах С 1 октября вступит в силу закон, который запретит использование жилых помещений для размещения гостиниц и предоставления гражданам гостиничных услуг.

Космос Илон Маск представил космический корабль для полетов на Марс Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship должен выйти на околоземную орбиту уже через полгода, а впоследствии полететь и на Марс.

Общество Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.