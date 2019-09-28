Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над петербургским "Зенитом" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу "Локомотива". Единственный мяч на 48-й минуте забил Гжегож Крыховяк.

Политика Трамп назвал Зеленского «очень хорошим президентом» Американский лидер назвал своего украинского коллегу «очень хорошим президентом Украины».

Гаджеты Xiaomi покажет устройство на букву H Компания Xiaomi опубликовала рекламное изображение нового устройства, на котором присутствует английская буква H. Официальный анонс новинки должен состояться уже завтра, 29 сентября.

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Политика В Госдуме прокомментировали слова президента Грузии о диалоге с РФ В Государственной думе отреагировали на заявление президента Грузии о диалоге с Россией.

Здоровье Как распознать микроинсульт, рассказали врачи Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.

Наука Последствия экологической катастрофы смоделировали на рачках Российские и немецкие ученые провели сравнительное исследование рачков-бокоплавов, живущих только в Байкале, и рачков, населяющих другие водоемы.

Происшествия Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Культура Дуэйн Джонсон помирился с Вином Дизелем и готов вернуться в «Форсаж» Актер Дуэйн Джонсон помирился с коллегой Вином Дизелем и готов вернуться в «Форсаж».

Происшествия В Испании по запросу США задержали россиянина В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.

Футбол «Милан» может снова сменить владельца «Милан» может уже до конца текущего года получить нового владельца, сообщает Calciomercato.it со ссылкой на La Repubblica.

Кино Минкультуры поддерживает выдвижение фильма «Дылда» на «Оскар» Минкультуры РФ поддерживает решение Российского оскаровского комитета выдвинуть "Дылду" режиссера Кантемира Балагова на премию "Оскар", сообщила в четверг журналистам директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» отказалась делать тест на отцовство экс-короля Малайзии Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест, который может подтвердить, что отцом ее ребенка является экс-король Малайзии Мухаммад V. Как пишет Daily Mail, недавно ей предложили провести экспертизу на отцовство.

Авто Началось производство новых автобусов ЛиАЗ для Подмосковья ЛиАЗ запустил производство новых автобусов к концу 2020 года.

Армия и оружие Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября.

Наука В Калифорнии нашли трехполых червей, устойчивых к действию мышьяка Научными сотрудниками при Калифорнийском технологическом институте был обнаружен новый вид червей, имеющих три пола и устойчивых к мышьяку сурового калифорнийского озера.

Общество Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.

Политика Почти половина жителей США выступили за импичмент Трампу Почти половина опрошенных американцев (47%) поддерживают идею импичмента президенту США Дональду Трампу, передает The Hill.