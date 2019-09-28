Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЛокомотив — Зенит 1:0

Локомотив — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Гжегож Крыховяк
20′
Гжегож Крыховяк
48′
60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
83′
Далер Кузяев
85′
Вильмар Барриос
90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
90′+2′
Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над петербургским "Зенитом" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу "Локомотива". Единственный мяч на 48-й минуте забил Гжегож Крыховяк.
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