Футбол
ЧемпионатЛокомотив — Зенит 1:0 (2-й тайм)
Гжегож Крыховяк
|20′
Гжегож Крыховяк
|48′
|60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
|70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
6
Баринов
7
Крыховяк
27
Серкейра
23
Мариу
9
Смолов
99
Лунев
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
20
Мак
27
Оздоев
5
Барриос
3
Сантос
22
Дзюба
11
Дриусси
14
Кузяев
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
Голевой передачей отметился португальский полузащитник Жоау Мариу. Впрочем, Вилков после использования VAR зафиксировал фол Мариу и отменил взятие ворот. Матч «Локомотив» — «Зенит» проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».
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