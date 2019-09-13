РПЛ
Sport24.ru«Локомотив» благодаря голу Крыховяка обыграл «Сочи»
«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0. Единственный мяч забил Гжегож Крыховяк на 20-й минуте встречи.
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