«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0. Единственный мяч забил Гжегож Крыховяк на 20-й минуте встречи.

Футбол «Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.

Шоу-бизнес Илья Глинников из «Интернов» оплатил 100 штрафов ради сохранения авто Илья Глинников стал героем скандала. Звезда «Интернов» был вынужден оплатить 100 штрафов ради сохранения собственного авто.

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Музыка Рекордное количество зрителей собрал «Ленинград» на «Ростов-Арене» Концерт состоялся в пятницу вечером на стадионе «Ростов-Арена». Послушать вживую песни пришли более 46 тысяч человек.

Шоу-бизнес Врачи прекратили интенсивную терапию Анастасии Заворотнюк Медики пришли к выводу, что дальнейшая интенсивная терапия в настоящий момент может принести больше вреда, чем пользы.

Футбол Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.

Здоровье Препарат «Фризиум» будет зарегистрирован в России в ближайшее время Компания Sanofi, производящая незарегистрированный в России препарат «Фризиум», подаст необходимые для регистрации данного лекарства на территории страны бумаги в течение месяца.

Политика ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных, включая дельфинов, птиц и даже кошек, для шпионажа в годы "холодной войны".

Авто Удешевленный седан Kia Rio стал глобальной моделью Седан Kia Soluto, который является удешевленным вариантом Rio предыдущего поколения с иным оформлением передней части, превратился в глобальную модель.

Политика Кремль оценил призыв Зеленского сохранять санкции против России В Кремле негативно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского в поддержку сохранения санкций против РФ за Крым и отмечают, что такие меры - обоюдоострое оружие, которое не приносит ничего хорошего ни одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Здоровье Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.

Политика Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден сообщил, что попросил убежище во Франции еще в 2013 году, и хотел бы, чтобы французский президент Эмманюэль Макрон его предоставил.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Политика Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.

Авто Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.

Происшествия На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Экономика Конфликт в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия Обострение ситуации в зоне Ормузского пролива ставит под угрозу стабильность мирового рынка алюминия и химической продукции.

Политика Посольство РФ возмутилось переносом памятника маршалу Коневу в Праге Российское посольство в Чехии негативно отреагировало на решение властей района Прага-6, которые захотели перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу в музей.