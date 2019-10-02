Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Локомотив — Атлетико
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
29′
Томас Парти
Рифат Жемалетдинов
Брайан Идову
33′
48′
Жоау Феликс
58′
Томас Парти
Владислав Игнатьев
62′
77′
Диего Коста
Тома Лемар
Владислав Игнатьев
Эдер
80′
82′
Фелипе
Федор Смолов
Александр Коломейцев
83′
84′
Жоау Феликс
Марио Эрмосо
Жоау Мариу
85′
87′
Коке
Анхель Корреа
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов московский "Локомотив" сумел дать бой именитому мадридскому "Атлетико". "Железнодорожники" весь матч доставляли проблемы защите "матрасников" и голкиперу Яну Облаку, раз за разом все ближе приближаясь к взятию испанских ворот.
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