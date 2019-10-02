Крупным счёт стал на 88-й минуте, когда Криштиану Роналду отправил третий мяч в ворота «Байера». На втором месте в группе D с теми же четырьмя очками после двух матчей расположился «Атлетико». «Локомотив» занимает третью строчку, имея в активе три очка.

Шоу-бизнес Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.

Происшествия Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.

Шоу-бизнес Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.

Политика Украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера» ИА «Ореанда-Новости» Агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что контактная группа по Украине подписала документ, получивший название «формулы Штайнмайера».

Энергетика «Газпром» назвал ситуацию с выдачей разрешения на СП-2 геополитической Ситуация с выдачей Данией разрешения на укладку труб «Северного потока — 2» является «чисто геополитической» и связана с желанием США заместить российский газ своим СПГ.

Политика Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.

Общество Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Технологии «Мегафон» стал партнером производителя игр Blizzard Первым партнером «Мегафона» в рамках запущенного 2 октября портала «Мегафон игры» стал американский производитель игр Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard).

Здоровье Врач назвала неожиданную причину головной боли Вероятность "заполучить" головную боль спазматического характера в холодное время года возрастает, поскольку зачастую причины такого плохого самочувствия кроются в том, что человек банально замерз, пишет "Российская газета".

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.

Транспорт Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" – планируется открыть 3 октября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Происшествия Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой Замначальника специального управления № 100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.

Происшествия Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Энергетика Новак пообещал, что ограничение добычи нефти не станет постоянным Ограничение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ не станет постоянным и будет использоваться только в ситуациях, когда это необходимо России.

Политика Сергею Чемезову присвоено звание Героя России Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.

Авто Водители требуют от Volkswagen компенсацию Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».

Экономика Четыре госкомпании не перейдут на онлайн-контроль со стороны налоговиков Ряд государственных компаний не планируют переходить на новый формат взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС) — налоговый мониторинг, предусматривающий обмен учетными данными в режиме реального времени.

Политика Сенаторы США призвали к санкциям за «преследование оппозиции» в России Группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».

Политика Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Киберспорт В CS:GO добавили рентгеновский сканер для кейсов В обновлении разработчики добавили специальный предмет «Рентгеновский сканер» (в виде модели пистолета P250 | X-Ray), который позволяет обойти запрет на лутбоксы в этой стране.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.