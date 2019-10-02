Лига чемпионов

News.ruNews.ru«Локомотив» уступил испанскому «Атлетико» в матче ЛЧ

Локомотив — Атлетико
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
29′
Томас Парти
Рифат Жемалетдинов
Брайан Идову
33′
48′
Жоау Феликс
58′
Томас Парти
Владислав Игнатьев
62′
77′
Диего Коста
Тома Лемар
Владислав Игнатьев
Эдер
80′
82′
Фелипе
Федор Смолов
Александр Коломейцев
83′
84′
Жоау Феликс
Марио Эрмосо
Жоау Мариу
85′
87′
Коке
Анхель Корреа
Крупным счёт стал на 88-й минуте, когда Криштиану Роналду отправил третий мяч в ворота «Байера». На втором месте в группе D с теми же четырьмя очками после двух матчей расположился «Атлетико». «Локомотив» занимает третью строчку, имея в активе три очка.
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