Лига чемпионов

РИА НовостиРИА Новости«Локомотив» и «Байер» объявили стартовые составы на матч ЛЧ

Локомотив — Байер
0 – 0
1-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
50%Владение мячом50%
Процент точных передач
Удары в сторону ворот
Удары в створ ворот
Сейвы вратарём
Офсайды
Угловые
Отборы
Фолы1
Желтые карточки
Красные карточки
Братья Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" на матч группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.
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