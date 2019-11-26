Лига чемпионов
РИА Новости«Локомотив» и «Байер» объявили стартовые составы на матч ЛЧ
|50%
|Владение мячом
|50%
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|Процент точных передач
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|Удары в сторону ворот
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|Удары в створ ворот
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|Сейвы вратарём
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|Офсайды
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|Угловые
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|Отборы
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|Фолы
|1
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
5
Хёведес
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
7
Крыховяк
6
Баринов
11
Миранчук
59
Миранчук
19
Эдер
1
Градецки
3
Рецос
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
38
Бельараби
20
Арангис
10
Демирбай
19
Диаби
31
Фолланд
9
Бэйли
Байер
Расстановка 4‑4‑2
Братья Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" на матч группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.
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