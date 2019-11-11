Речь идет о «Локомотиве» и «Динамо». Также отмечается, что заинтересованность в услугах Соболева проявляют итальянские и турецкие клубы. Действующий контракт форварда с самарским клубом рассчитан до зимы 2021 года.

«Локомотив» и «Динамо» претендуют на одного из лучших бомбардиров РПЛ

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