РПЛ
Евро-футбол.ру«Локомотив» и «Динамо» претендуют на одного из лучших бомбардиров РПЛ
Речь идет о «Локомотиве» и «Динамо». Также отмечается, что заинтересованность в услугах Соболева проявляют итальянские и турецкие клубы. Действующий контракт форварда с самарским клубом рассчитан до зимы 2021 года.
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Детали по трансферу Соболева: сумма выкупа, зарплата и клубы, которые его ведут
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 23:29
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 18:59, Ашберн
Политика
Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.
Общество
Убивший аспирантку доцент Соколов рассказал о своем состоянии
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов рассказал представителям Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) об условиях заключения и своем состоянии после ареста.
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Политика
Шойгу прибыл с визитом в Египет
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прибыл в Каир для встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой оборонного ведомства страны Мухаммедом Ахмедом Заки.
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Экономика
Saudi Aramco официально объявила даты подписки на IPO для инвесторов
Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила даты подписки на первичное размещение акций (IPO) для инвесторов, следует из проспекта эмиссии компании.
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Политика
Депутат бундестага считает Крым российским
Депутат бундестага Антон Фризен ( партия "Альтернатива для Германии") заявил, что Крым являлся и является российским, и никакие санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, не повлияют на его статус.
Политика
Мексика предоставила политическое убежище Эво Моралесу
Власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище Эво Моралесу, подавшему в отставку с поста президента Боливии, из-за угрозы его жизни.
Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Происшествия
Пятеро полицейских чиновников Магаданской области скрывали доходы
Не указаны в декларациях чиновников-полицейских оказалась недвижимость, данные о размере заработка, о счетах в банках о доходах от продажи имущества и коммерческой деятельности.
Экономика
РФ предлагает странам БРИКС провести ряд исследований в сфере энергетики - замминистра
Россия в рамках председательства в БРИКС в 2020 году планирует провести ряд совместных исследований со странами, входящими в объединение, в газовой отрасли и в сфере возобновляемых источников энергии, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ.
Политика
МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате
Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Футбол
Евсеев: «Гончаренко правильно сказал. Судьи, сделайте лицо попроще»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал коллегу из ЦСКА Виктора Гончаренко, который резко поговорил с судьей в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2). Гончаренко, в частности, попросил судью «делать лицо попроще» и принимать критику.
Происшествия
СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка
Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.
Шоу-бизнес
Беременная Костенко рассекретила место отпуска Тарасова
Пыталась заступить за мужа и нынешняя супруга Тарасова Анастасия Костенко.
Общество
Изменение климата может снова «сделать Россию великой», пишут СМИ
Климатические изменения открывают для России бесценные возможности для укрепления ее статуса на международной арене, пишет израильская газета Haaretz.
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Политика
Путин указал на кражи при строительстве космодрома «Восточный»
В 2019 году было объявлено о завершении возведения первой очереди (площадка 1С) — стартового комплекса для ракет "Союз" легкого и среднего классов.
Политика
В Госдуме ответили на заявление Помпео о военной помощи Украине
Заявление госсекретаря США Майка Помпео о военной помощи Украине в очередной раз доказывает, что американцы не останавливаются ни перед какими международными договорённостями, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Авто
Представили новую Skoda Octavia
Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Гаджеты
AMD представила 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X для настольных ПК
Компания AMD анонсировала долгожданный флагманский 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X, который поступит в продажу по всему миру с 25 ноября 2019 года.
Политика
Politico: Трамп отложит введение пошлин на автомобили из ЕС на полгода
Президент США Дональд Трамп намерен отложить введение таможенных пошлин на автомобили из Евросоюза на полгода.
Общество
Штормовой ветер и снег обрушатся на Приморье
Энергетика
Губернатор Сахалина и «Роснефть» заочно поспорили о ценах на бензин
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и "Роснефть" поспорили о ценах на бензин: глава региона считает их высокими, в компании же не согласны с такой оценкой и отмечают, что местные власти могут субсидировать поставки топлива на удаленные АЗС.
Технологии
Завтра ожидается крупное обновление Windows 10
Как сообщает ToDay News Ufa источники WindowsLatest и TechRadar, 12 ноября ожидается крупное обновление ОС Windows 10.
Общество
Открыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети
В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк.
Здоровье
Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
Роспотребназдор разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В, сообщает пресс-служба федеральной службы со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
Общество