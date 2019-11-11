РПЛ

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Локомотив» и «Динамо» претендуют на одного из лучших бомбардиров РПЛ

Речь идет о «Локомотиве» и «Динамо». Также отмечается, что заинтересованность в услугах Соболева проявляют итальянские и турецкие клубы. Действующий контракт форварда с самарским клубом рассчитан до зимы 2021 года.
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Детали по трансферу Соболева: сумма выкупа, зарплата и клубы, которые его ведут

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 23:29

СМИ: Соболев близок к переходу в «Локомотив»

Матч ТВ00:28

СМИ: Соболев близок к переходу в «Локомотив»

Sportbox.RU00:28

«Локомотив» интересуется Соболевым, Семин хочет Комличенко («Бизнес Online»)

Sports.ru02:46

«Локомотив» заинтересован в Соболеве, Сёмин хочет Комличенко

Sport.ru03:43

«Локомотив» интересуется Соболевым, Семин предпочитает Комличенко

Sport24.ru03:50

«Динамо» и «Локомотив» хотят подписать Соболева

Спорт день за днем00:50
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 18:59, Ашберн
Политика

Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.
Взгляд.ру 06:10
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Убивший аспирантку доцент Соколов рассказал о своем состоянии

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов рассказал представителям Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) об условиях заключения и своем состоянии после ареста.
Известия 17:46
Политика

Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ 16:35
Политика

Шойгу прибыл с визитом в Египет

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прибыл в Каир для встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой оборонного ведомства страны Мухаммедом Ахмедом Заки.
RT на русском 18:29
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Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019

Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Экономика

Saudi Aramco официально объявила даты подписки на IPO для инвесторов

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила даты подписки на первичное размещение акций (IPO) для инвесторов, следует из проспекта эмиссии компании.
РИА Новости 09 ноября в 16:43
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика

Депутат бундестага считает Крым российским

Депутат бундестага Антон Фризен ( партия "Альтернатива для Германии") заявил, что Крым являлся и является российским, и никакие санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, не повлияют на его статус.
Krym.News вчера в 23:40
Политика

Мексика предоставила политическое убежище Эво Моралесу

Власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище Эво Моралесу, подавшему в отставку с поста президента Боливии, из-за угрозы его жизни.
ТАСС 16:43
Футбол

Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити

Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Bethub.org вчера в 13:27
Происшествия

Пятеро полицейских чиновников Магаданской области скрывали доходы

Не указаны в декларациях чиновников-полицейских оказалась недвижимость, данные о размере заработка, о счетах в банках о доходах от продажи имущества и коммерческой деятельности.
Московский Комсомолец Колыма 18:15
Экономика

РФ предлагает странам БРИКС провести ряд исследований в сфере энергетики - замминистра

Россия в рамках председательства в БРИКС в 2020 году планирует провести ряд совместных исследований со странами, входящими в объединение, в газовой отрасли и в сфере возобновляемых источников энергии, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ.
ПРАЙМ 16:48
Политика

МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате

Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:55
Футбол

Евсеев: «Гончаренко правильно сказал. Судьи, сделайте лицо попроще»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал коллегу из ЦСКА Виктора Гончаренко, который резко поговорил с судьей в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2). Гончаренко, в частности, попросил судью «делать лицо попроще» и принимать критику.
Sport24.ru 16:59
Происшествия

СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка

Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.
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Шоу-бизнес

Беременная Костенко рассекретила место отпуска Тарасова

Пыталась заступить за мужа и нынешняя супруга Тарасова Анастасия Костенко.
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Общество

Изменение климата может снова «сделать Россию великой», пишут СМИ

Климатические изменения открывают для России бесценные возможности для укрепления ее статуса на международной арене, пишет израильская газета Haaretz.
РИА Новости 18:45
Гаджеты

Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress

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В 2019 году было объявлено о завершении возведения первой очереди (площадка 1С) — стартового комплекса для ракет "Союз" легкого и среднего классов.
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В Госдуме ответили на заявление Помпео о военной помощи Украине

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о военной помощи Украине в очередной раз доказывает, что американцы не останавливаются ни перед какими международными договорённостями, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
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Представили новую Skoda Octavia

Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
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Общество

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru вчера в 02:46
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AMD представила 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X для настольных ПК

Компания AMD анонсировала долгожданный флагманский 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X, который поступит в продажу по всему миру с 25 ноября 2019 года.
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Президент США Дональд Трамп намерен отложить введение таможенных пошлин на автомобили из Евросоюза на полгода.
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Штормовой ветер и снег обрушатся на Приморье

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Губернатор Сахалина и «Роснефть» заочно поспорили о ценах на бензин

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и "Роснефть" поспорили о ценах на бензин: глава региона считает их высокими, в компании же не согласны с такой оценкой и отмечают, что местные власти могут субсидировать поставки топлива на удаленные АЗС.
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Завтра ожидается крупное обновление Windows 10

Как сообщает ToDay News Ufa источники WindowsLatest и TechRadar, 12 ноября ожидается крупное обновление ОС Windows 10.
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Открыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети

В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк.
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Роспотребназдор разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В, сообщает пресс-служба федеральной службы со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
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Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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