Речь идет о «Локомотиве» и «Динамо». Также отмечается, что заинтересованность в услугах Соболева проявляют итальянские и турецкие клубы. Действующий контракт форварда с самарским клубом рассчитан до зимы 2021 года.

«Локомотив» и «Динамо» претендуют на одного из лучших бомбардиров РПЛ

Спорт день за днем

Происшествия СПбГУ уволит подозреваемого в убийстве аспирантки доцента Соколова Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) увольняет доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко.

Космос Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде Во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.

Политика Президент Боливии Моралес подал в отставку Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.

Футбол Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).

Армия и оружие В ДНР заявили об ответе при вводе сил Украины в зону разведения Парламент самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) принял документ, предусматривающий симметричный ответ в случае ввода подразделений украинской полиции на участок разведения сил в районе Петровского в Донбассе, сообщает сайт Народного совета ДНР в понедельник, 11 ноября.

Наука Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.

Технологии WhatsApp начал массово блокировать пользователей Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.

Кино «Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.

Авто Седан Volvo S60 получил в России «бюджетную» версию Рекомендованные розничные цены стартуют с отметки 2,4 млн рублей за переднеприводную версию с бензиновым двигателем T4, отдача которого составляет 190 л.с. Поставки первых седанов S60 в комплектации Momentum российским дилерам Volvo Cars запланированы на февраль 2020 года.

Интернет YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией Видеохостинговый сервис YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это «не имеет коммерческого смысла».

Гаджеты Новые мобильные процессоры APU Ryzen получат мощный iGPU Vega 15 Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 получат iGPU Vega 12 и 13.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

Экономика Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития По информации собеседников "Ведомостей", департамент имущества Москвы хочет разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т.д.

Шоу-бизнес Плющенко и Рудковская решили расстаться Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.

Общество Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.

Энергетика Импортный газ для Украины подорожал почти на 15% В октябре 2019 года средняя цена импортного газа для Украины составляла $199,5 долларов или 4988 грн за 1 тысячу кубометров топлива.

Армия и оружие Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.

Политика Украинцы высоко оценили Лукашенко Высоко оценивают качества Лукашенко как политика 66 процентов респондентов.

Происшествия В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.

Общество 2% россиян полностью отказались от наличных Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).

Политика Глава МИД Польши рассказал о задержании националиста Мазура Решение о дальнейшей судьбе задержанного украинского националиста Игоря Мазура будет принято "в соответствии с международным правом", заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Здоровье Названа смертельная доза водки в России В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной.