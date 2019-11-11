Футбол
Евро-футбол.ру«Локомотив» и «Динамо» претендуют на одного из лучших бомбардиров РПЛ
Речь идет о «Локомотиве» и «Динамо». Также отмечается, что заинтересованность в услугах Соболева проявляют итальянские и турецкие клубы. Действующий контракт форварда с самарским клубом рассчитан до зимы 2021 года.
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Детали по трансферу Соболева: сумма выкупа, зарплата и клубы, которые его ведут
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 23:29
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:19, Вашингтон
Происшествия
СПбГУ уволит подозреваемого в убийстве аспирантки доцента Соколова
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) увольняет доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко.
Известия 10:19
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
Во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.
RT на русском 10:11
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Армия и оружие
В ДНР заявили об ответе при вводе сил Украины в зону разведения
Парламент самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) принял документ, предусматривающий симметричный ответ в случае ввода подразделений украинской полиции на участок разведения сил в районе Петровского в Донбассе, сообщает сайт Народного совета ДНР в понедельник, 11 ноября.
Известия 09:29
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета вчера в 04:42
Технологии
WhatsApp начал массово блокировать пользователей
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
Planet Today 04:26
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру вчера в 02:13
Авто
Седан Volvo S60 получил в России «бюджетную» версию
Рекомендованные розничные цены стартуют с отметки 2,4 млн рублей за переднеприводную версию с бензиновым двигателем T4, отдача которого составляет 190 л.с. Поставки первых седанов S60 в комплектации Momentum российским дилерам Volvo Cars запланированы на февраль 2020 года.
SpeedMe 04:51
Интернет
YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией
Видеохостинговый сервис YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это «не имеет коммерческого смысла».
Коммерсантъ 06:14
Общество
Пьяная Елена Малышева на видео устроила дебош в аэропорту Краснодара
Регион online 06:03
Гаджеты
Новые мобильные процессоры APU Ryzen получат мощный iGPU Vega 15
Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 получат iGPU Vega 12 и 13.
Дни24 05:16
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Экономика
Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития
По информации собеседников "Ведомостей", департамент имущества Москвы хочет разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т.д.
Ведомости 07:35
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская решили расстаться
Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Культуромания 00:41
Общество
Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре
Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
РИА Новости вчера в 17:54
Энергетика
Импортный газ для Украины подорожал почти на 15%
В октябре 2019 года средняя цена импортного газа для Украины составляла $199,5 долларов или 4988 грн за 1 тысячу кубометров топлива.
REGNUM 07:27
Армия и оружие
Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране
Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
News.ru вчера в 06:19
Космос
NASA засекло в космосе мощнейший термоядерный взрыв
Популярная механика 10:35
Политика
Украинцы высоко оценили Лукашенко
Высоко оценивают качества Лукашенко как политика 66 процентов респондентов.
Lenta.ru 11:14
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Российская газета 08:01
Общество
2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Политика
Глава МИД Польши рассказал о задержании националиста Мазура
Решение о дальнейшей судьбе задержанного украинского националиста Игоря Мазура будет принято "в соответствии с международным правом", заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Газета.Ru вчера в 07:33
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России
В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной.
Lenta.ru 05:17
Армия и оружие
ВГТРК опровергла данные СМИ об обстреле своих журналистов в ДНР
Съемочная группа телеканала "Россия 24" не попадала под обстрел в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.
РИА Новости 09:19
Происшествия
СК опубликовал видео из квартиры доцента Соколова
Rambler News Service 11:01