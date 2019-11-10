Московский "Локомотив" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив» и «Краснодар» определились с составами на матч РПЛ

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