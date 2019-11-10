РПЛ
Газета.Ru«Локомотив» и «Краснодар» определились с составами на матч РПЛ
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
27
Серкейра
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
18
Коломейцев
59
Миранчук
7
Крыховяк
23
Мариу
19
Эдер
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
9
Ари
77
Камболов
52
Вильена
93
Сулейманов
33
Берг
99
Фернандеш
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Московский "Локомотив" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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