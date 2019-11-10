РПЛ

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью

Локомотив — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Жоау Мариу
19′
27′
Кристиан Рамирес
40′
Урош Спайич
Гжегож Крыховяк
41′
45′+1′
Ари
45′+2′
Маркус Берг
Гжегож Крыховяк
Антон Миранчук
46′
48′
Маркус Берг
Рифат Жемалетдинов
52′
Эдер
Федор Смолов
55′
Владислав Игнатьев
65′
65′
Руслан Камболов
Кристоффер Ольссон
70′
Кристоффер Ольссон
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
71′
Даниил Куликов
72′
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
80′
Ари
Даниил Уткин
В центральном матче 16-го тура чемпионата России московский «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча закончилась со счётом 1:1.
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