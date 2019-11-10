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Футбол «Крылья Советов» проиграли команде «Спартака» Самарцы остались вдевятером, а пенальти уверенно реализовал Бакаев и установил окончательный счет в матче 2:0. Следующий матч «Крылья Советов» проведут также в Москве, против ЦСКА.

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