РПЛ

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью

Локомотив — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Жоау Мариу
19′
27′
Кристиан Рамирес
40′
Урош Спайич
Гжегож Крыховяк
41′
45′+1′
Ари
45′+2′
Маркус Берг
Гжегож Крыховяк
Антон Миранчук
46′
48′
Маркус Берг
Рифат Жемалетдинов
52′
Эдер
Федор Смолов
55′
Владислав Игнатьев
65′
65′
Руслан Камболов
Кристоффер Ольссон
70′
Кристоффер Ольссон
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
71′
Даниил Куликов
72′
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
80′
Ари
Даниил Уткин
Завершился центральный матч 16-го тура чемпионата России. В Москве местный «Локомотив» принимал «Краснодар». Команды Юрия Семина и Сергея Матвеева расписали мировую.
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