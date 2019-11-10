Московский «Локомотив» должен был позабыть неудачу в поединке Лиги Чемпионов против «Ювентуса», переключившись на центральную встречу РПЛ с «Краснодаром». Таковы реальности для одного из лучших клубов России. Чем больше силы, тем больше ответственность – говорилось в одном известном фильме.

«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя

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Происшествия На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.