РПЛ
Евро-футбол.ру«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя
Жоау Мариу
|19′
|27′
Кристиан Рамирес
|40′
Урош Спайич
Гжегож Крыховяк
|41′
|45′+1′
Ари
|45′+2′
Маркус Берг
Гжегож Крыховяк
Антон Миранчук
|46′
|48′
Маркус Берг
Рифат Жемалетдинов
|52′
Эдер
Федор Смолов
|55′
Владислав Игнатьев
|65′
|65′
Руслан Камболов
Кристоффер Ольссон
|70′
Кристоффер Ольссон
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
|71′
Даниил Куликов
|72′
|73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
|80′
Ари
Даниил Уткин
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
27
Серкейра
31
Рыбус
69
Куликов
18
Коломейцев
59
Миранчук
11
Миранчук
23
Мариу
9
Смолов
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
47
Уткин
14
Ольссон
52
Вильена
93
Сулейманов
17
Игнатьев
99
Фернандеш
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Московский «Локомотив» должен был позабыть неудачу в поединке Лиги Чемпионов против «Ювентуса», переключившись на центральную встречу РПЛ с «Краснодаром». Таковы реальности для одного из лучших клубов России. Чем больше силы, тем больше ответственность – говорилось в одном известном фильме.
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«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» и вышел на 2-е место в таблице РПЛ
Советский спортвчера в 12:58
«Локомотив» отстал от «Зенита» на 5 очков, сыграв вничью с «Краснодаром» (1:1)
Sports.ruвчера в 12:58
«Краснодар» сравнял счет на последних секундах первого тайма в игре с «Локомотивом»
Bobsoccerвчера в 11:49
Ротенберг в VIP, оскал Ари и травма Крыховяка. Фото с матча «Локо» — «Краснодар»
Чемпионатвчера в 14:23
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