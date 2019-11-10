РПЛ

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя

Локомотив — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Жоау Мариу
19′
27′
Кристиан Рамирес
40′
Урош Спайич
Гжегож Крыховяк
41′
45′+1′
Ари
45′+2′
Маркус Берг
Гжегож Крыховяк
Антон Миранчук
46′
48′
Маркус Берг
Рифат Жемалетдинов
52′
Эдер
Федор Смолов
55′
Владислав Игнатьев
65′
65′
Руслан Камболов
Кристоффер Ольссон
70′
Кристоффер Ольссон
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
71′
Даниил Куликов
72′
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
80′
Ари
Даниил Уткин
Московский «Локомотив» должен был позабыть неудачу в поединке Лиги Чемпионов против «Ювентуса», переключившись на центральную встречу РПЛ с «Краснодаром». Таковы реальности для одного из лучших клубов России. Чем больше силы, тем больше ответственность – говорилось в одном известном фильме.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» и вышел на 2-е место в таблице РПЛ

Советский спортвчера в 12:58

«Локомотив» отстал от «Зенита» на 5 очков, сыграв вничью с «Краснодаром» (1:1)

Sports.ruвчера в 12:58

«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя в матче РПЛ

Матч ТВвчера в 12:58

«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в Москве

Sport24.ruвчера в 12:58

«Краснодар» сравнял счет на последних секундах первого тайма в игре с «Локомотивом»

Bobsoccerвчера в 11:49

Ротенберг в VIP, оскал Ари и травма Крыховяка. Фото с матча «Локо» — «Краснодар»

Чемпионатвчера в 14:23

«Локомотив» потерял лидеров, но удержал «Краснодар»

Спорт-Экспрессвчера в 13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Политика

Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО

Ранее сообщалось, что Минобороны России приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, разработанные концерном "Калашников" для экипировки солдата будущего "Ратник".
РИА Новости 00:04
Происшествия

Полиция применила огнестрельное оружие против протестующих в Гонконге

РИА Новости 01:23
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Lenta.ru 01:40
Хоккей

«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Дадонов набрал 3 очка, Панарин — 2

Sport24.ru вчера в 15:54
Хоккей

Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru вчера в 09:16
Общество

Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
ТАСС вчера в 09:35
Политика

Асад рассказал, почему не давал интервью несколько лет

Президент Сирии Башар Асад рассказал телеканалу RT, почему он не давал интервью на протяжении последних нескольких лет, и пояснил причины, по которым он решил возобновить общение со СМИ.
РИА Новости 00:22
Авто

Продажи китайских автомобилей выросли в РФ

По данным АЕБ, в октябре российский автопарк пополнился на 4 112 китайских автомобилей, что на 14,8% больше показателя годичной давности.
32CARS.ru вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Актриса Настя Задорожная выходит замуж

Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 09 ноября в 11:49
Происшествия

Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Lenta.ru вчера в 21:23
Музыка

Шнуров не исключил замену солиста группы «Ленинград»

Аргументы и Факты 01:30
Политика

The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России

Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Политика

Киев: «нормандская четверка» встретится в конце ноября

«Если встреча не состоится в эти даты, то до конца года лидеры не смогут собраться, а возможно не соберутся в этом формате уже никогда», — отметило издание.
Телеканал 360° вчера в 16:55
Культура

Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»

Многие помнят легендарную сцену допроса из фильма «Основной инстинкт» с участием Шэрон Стоун.
Popcornnews.ru 01:00
Политика

The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия вчера в 09:14
Здоровье

За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице

Кредит лечения Решить проблему поборов в стационарах поможет оперативное информирование пациентов со стороны страховых компаний о том, какие услуги и медикаменты им полагаются бесплатно во время стационарного лечения, считает директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.
Известия вчера в 16:01
Здоровье

Врач предупредил о вреде свеклы при некоторых заболеваниях

Врач Григорий Конев в интервью изданию argumenti.ru рассказал, что свеклу нежелательно кушать больным гастритом с повышенной кислотностью.
Вечерний курьер 08 ноября в 05:06
Футбол

Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча.
Газета.Ru вчера в 18:14
Общество

Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК вчера в 15:42
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Происшествия

На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова

В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Политика

Президент Боливии ушел в отставку

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru вчера в 16:33
Политика

Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
РИА Новости вчера в 15:00
Происшествия

В Кузбассе нашли труп избитого и полураздетого 20-летнего парня

Сибдепо вчера в 02:39
Экономика

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Тенденцию эксперты связывают с относительно высокими ценами на свежие овощи, пишет издание "Коммерсант", в распоряжении которого есть исследование.
Российская газета 00:10
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре

Газета Metro вчера в 10:51
Футбол

Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма

Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Политика

Парнас признался, что и по чьей указке требовал от Зеленского

Американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас незадолго до инаугурации президента Украины Владимира Зеленского заявил представителю нового руководства страны, что оно должно объявить о начале расследования в отношении политического соперника президента США Дональда Трампа, бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына.
REGNUM 00:58
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное