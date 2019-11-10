Футболисты московского "Локомотива" дома сыграли вничью с "Краснодаром" в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 1:1. У "Локомотива" отличился Гжегож Крыховяк (41-я минута), который был заменен после первого тайма из-за травмы.

«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ

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