Стали известны составы московских "Локомотива" и "Спартака" на матч 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира. Встреча пройдет в воскресенье на московском стадионе "Локомотив" и начнется в 16.30 мск.

«Локомотив» и «Спартак» назвали составы на матч 14-го тура РПЛ

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