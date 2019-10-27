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Московский КомсомолецТедеско назвал состав «Спартака» на матч против «Локомотива»
Сайт московского футбольного клуба "Спартак" опубликовал стартовый состав команды, который главный тренер Доменико Тедеско выставил на матч против "Локомотива". Игра пройдет сегодня на стадионе железнодорожников в 16:30. Место в воротах займет Максименко.
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