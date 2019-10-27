Сайт московского футбольного клуба "Спартак" опубликовал стартовый состав команды, который главный тренер Доменико Тедеско выставил на матч против "Локомотива". Игра пройдет сегодня на стадионе железнодорожников в 16:30. Место в воротах займет Максименко.

Тедеско назвал состав «Спартака» на матч против «Локомотива»

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