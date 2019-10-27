РПЛ
Газета.Ru«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ
Московский "Локомотив" и столичный "Спартак" объявили стартовые составы на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, передает ТАСС.
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Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
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Губернатор Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда
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Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал о перенесенном инфаркте
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Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город
Ранее 9 октября в Москве рейсовый автобус повредил магистральный газопровод жилого дома в Перовском проезде.
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Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)
«Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в заключительном матче игрового дня в РПЛ.
Общество
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После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
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Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
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Армия и оружие
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Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
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Крул отбил два пенальти в игре с «МЮ». Рэшфорд и Марсьяль не забили
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На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.