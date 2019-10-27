РПЛ

Газета.RuГазета.Ru«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ

Московский "Локомотив" и столичный "Спартак" объявили стартовые составы на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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