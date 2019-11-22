РПЛ
Sports.ruЧемпионат России. «Локомотив» победил «Тамбов»
|29′
Гжегож Крыховяк
|34′
Адессойе Ойеволе
Михаил Костюков
|35′
Владимир Обухов
|39′
|46′
Ведран Чорлука
Соломон Кверквелия
Михаил Костюков
|47′
|56′
Гжегож Крыховяк
|65′
Дмитрий Баринов
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
|73′
Павел Карасев
Андрей Часовских
|77′
Владимир Обухов
Хасан Мамтов
|87′
|90′+2′
Эдер
Брайан Идову
Тамбов
Расстановка 3‑4‑3
88
Шелия
55
Осипенко
27
Грицаенко
58
Ойеволе
2
Рыбин
48
Часовских
92
Чуперка
3
Тетрашвили
17
Хосонов
9
Мамтов
8
Килин
1
Гилерме
5
Хёведес
27
Серкейра
33
Кверквелия
31
Рыбус
59
Миранчук
6
Баринов
18
Коломейцев
7
Крыховяк
2 ×
11
Миранчук
3
Идову
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
«Тамбов» уступил «Локомотиву» (2:3) в стартовом матче 17-го тура РПЛ. В субботу «Зенит» играет на выезде с «Рубином», «Ростов» – с «Динамо».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Тамбов» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч РПЛ 22 ноября 2019 года
LiveSport.ru19 ноября в 16:07
Футболисты «Тамбова-М» примут «Локомотив-М» на стадионе «Локомотив»
Тамбовская жизнь19 ноября в 02:13
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 15:59, Ашберн
Общество
В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал планы певицы и народной артистки СССР Софии Ротару выступить на российской сцене.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Общество
Медведев предложил альтернативу четырехдневке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил способ трансформации четырехдневной рабочей недели.
Общество
Генпрокурор США назвал некриминальной причину смерти Эпштейна
По словам Барра, расследование ФБР и генерального инспектора Минюста США убедило его, что Эпштейн покончил с собой.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за урагана
Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске в связи с ураганным ветром до 38 метров в секунду.
Экономика
Рэй Далио поставил 1 млрд долларов, что рынок акций упадет
Рэй Далио, миллиардер, основатель хеджфонда Bridgewater Associates LP решил поставить больше одного миллиарда долларов на то, что фондовый рынок рухнет к марту 2020 года.
Кино
«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал
Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Происшествия
В Коми на ректора университета завели три уголовных дела
Дела возбуждены на основании итогов проверки университета прокуратурой, установившей, что в 2013 году Цхадая как ректор, действуя от имени УГТУ как единственного участника одного ООО, принял решение о продаже 33-процентной доли уставного капитала данной фирмы по номинальной цене в 10 тыс. руб. двум определенным им лицам.
Игры
Стало известно, как бесплатно получить игру Half-Life: Alyx
Здоровье
Почему 1 июля 2020 года большинство водителей страны признают алкоголиками
Новые правила получения медсправки на «права», включающие в себя проведение дорогостоящего анализа, которые должны были вступить в силу 22 ноября, Президент России раскритиковал, назвав чушью.
Общество
К Земле несется опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом
Исполнительный директор "Роскосмоса" отметил, что размер небесного тела составляет 10-15 метров — это позволяет сопоставить его с астероидом, который разрушился в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Единоборства
Мейвезер анонсировал своё возвращение в бокс
Общество
Берлускони получил ушиб во время падения и попал в больницу
Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони попал в больницу с ушибом после того, как упал во время конгресса Европейской народной партии в хорватском Загребе, передает РИА Новости.
Армия и оружие
В ЛНР заявили об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе
Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий рассказал, что украинские националисты увеличивают группировку на участке разведения сил у Золотого в Донбассе.
Наука
Ученые назвали причину возникновения болезни Паркинсона
Ученые назвали одну из возможных причин возникновения болезни Паркинсона.
Армия и оружие
Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями
Киевский каратель утверждает, что пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км и на такой дальности управлять боеприпасом очень трудно.
Общество
Из петербургской школы уволили учительницу за ее откровения в Twitter
Игры
Игроки Warframe смогут построить собственный космический корабль
Чтобы принять участие в звёздных войнах, игроки смогут обзавестись собственным кораблём.
Космос
Ученые предупредили о столкновении с Землей гигантского астероида
Футбол
Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка
Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
Футбол
«Локомотив» благодаря дублю Крыховяка обыграл «Тамбов» в РПЛ
В российской премьер-лиге стартовал 17 тур. Первым матчем программы стала встреча в Саранске, где "Тамбов" принимал московский "Локомотив".
Здоровье
Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме
Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения
Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
Футбол
Газизов: «Вместо красного клубным цветом „Уфы“ станет фиолетовый»
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов сообщил, что его клуб проведет ребрендинг, согласно которому, основным цветом команды станет фиолетовый.
Авто
Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck
Бронированный электромобиль Tesla Cybertruck представил генеральный директор Tesla Илон Маск в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе.